RAVIR au service de la valorisation du travail des artistes

Saint-Georges-de-Windsor — Toujours bien présents au cœur de la MRC des Sources, le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) a su maintenir le cap et soutenir sa mission malgré les aléas des deux dernières années. Ayant comme objectif de toujours promouvoir et assurer la valorisation du travail des artistes, l’organisme RAVIR aura su faire preuve d’adaptation et de beaucoup de résilience. Cela, afin de maintenir la production d’activités artistiques et culturelles dans une période où les rassemblements étaient devenus inexistants.

« Comme plusieurs, nous nous sommes tournés vers le numérique, notamment en diffusant en ligne, une exposition collective virtuelle, réalisée du côté du P’tit Bonheur de Saint-Camille en 2021. RAVIR propose également à la communauté internet, de petites capsules vidéo d’une dizaine de minutes environ, disponibles sur la page Facebook l’organisme. Ces dernières présentent les portraits de 25 artistes de la région de manière progressive. », nous confie Mme Erika Eggena, artiste en art Batik et coordonnatrice de RAVIR.

En plus de ces quelques initiatives, il y a aussi eu le début de la production et de la vente d’un calendrier annuel. Ce dernier regroupant des photographies d’œuvres parmi les plus inspirantes, provenant du talent d’artistes en art visuel et en sculpture.

« Maintenant que les évènements reprennent graduellement, nous sommes tous fébriles de renouer avec le public et d’aller à la rencontre des gens du milieu. C’est très certainement une dynamique des plus stimulantes pour les artistes. », poursuit la coordonnatrice.

Mentionnons également que le regroupement des artistes vivant en ruralité chapeaute une multitude d’autres services et activités. Parmi celles-ci, on retrouve: le bottin des artistes, les expositions en résidences dans les couloirs de l’hôpital de Val-des-Sources, ainsi que les jours de la culture dans les Sources.

De ce fait, bénéficiant d’un appui financier de la part de la MRC des Sources, l’organisme entend modifier sa formule de promotion des jours de la Culture cette année. Cela sera fait en embauchant une troupe d’artistes, qui sillonnera les villes et villages de la MRC, du 30 septembre au 2 octobre.

Prestations musicales, contes et ateliers d’arts, sont quelques-unes des activités à prévoir, lors de cette tournée thématique. Mme Eggena, termine l’entretien en rappelant la maxime de l’organisation.

« La mission de RAVIR est de contribuer au développement artistique et culturel du milieu rural en mettant en valeur les produits culturels offerts par les artistes de toutes disciplines vivant en ruralité, ainsi que de les représenter dans l’expression de leurs intérêts. »