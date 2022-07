23e édition du Symposium des Arts de Danville : plus qu’une simple exposition

Danville — C’est le 20 juillet qu’a été lancée la programmation de la 23e édition du Symposium des Arts de Danville, lequel aura lieu du 2 au 5 septembre 2022. Cette année, ce sont 46 artistes professionnels et 10 artistes de la Source d’arts qui exposeront leurs œuvres dans 5 salles différentes. Une programmation musicale variée et gratuite vient compléter les activités offertes cette année.

Programmation

Le Symposium des Arts de Danville, à la fois exposition et festival, a pour mission de présenter et de rendre accessibles au public différentes formes d’expressions artistiques. Peinture, sculpture, prestations de toutes formes, ateliers d’initiation et démonstrations seront offerts gratuitement aux festivaliers, en plus des visites guidées et animées de la ville offertes durant l’événement, qui permettront aux plus curieux de découvrir le patrimoine architectural de la municipalité.

Cette année, ce sont plus de 12 000 visiteurs qui sont attendus sur les différents lieux du festival. « Au fil des ans, le Symposium des Arts de Danville est carrément devenu un lieu de rencontre entre la population régionale, les bénévoles, les artistes et les visiteurs participants à l’événement. » souligne Alain Caron, président du conseil d’administration du Symposium des Arts de Danville.

Un relais de prestations musicales est notamment à la programmation, permettant ainsi d’amalgamer découverte patrimoniale et révélation artistique. Cette nouvelle édition est d’ailleurs marquée par le retour des spectacles sous le chapiteau, qui est situé au cœur du village. Les festivaliers auront donc le bonheur d’y retrouver des artistes de renom, dont William Deslauriers, Ariane Roy et le duo Nadeau Nolette. D’autres artistes, dont Donald Poisson, le trio Jazz Sharp 9, le duo Introspection et Véronique Pelletier prendront également part aux festivités de cette 23e édition.

C’est sans oublier les prestations musicales de Wistiti et Mister Bobby, ainsi que du duo Prima, qui se produiront au jardin de l’Espace du Carmel, en plus du groupe Les Sangs Mêlés, qui se révèleront pour leur part au centre communautaire Mgr Thibault.