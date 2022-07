André Bachand s’engage dans le 40e du Centre d’art de Richmond

Richmond —Le député de Richmond, André Bachand, a octroyé 5000 $ au Centre d’art de Richmond afin de contribuer aux activités entourant le 40e anniversaire de l’organisme culturel. Cette somme a été versée dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole.

Au cours de la prochaine année, le Centre d’art de Richmond célèbre 40 ans d’art et de culture au Val-Saint-François. Pour accompagner la fin de la pandémie, l’organisme sort des sentiers battus afin de rejoindre le plus de gens possible. Il ajoutera ainsi à sa programmation régulière de 21 spectacles et aux neuf disciplines offertes à l’École de musique, plusieurs projets en collaboration avec divers milieux.

« La présence d’un centre d’art est d’une importance capitale dans un milieu comme le nôtre. Il contribue de façon importante à notre identité, ainsi qu’à notre qualité de vie collective. Il est essentiel que nous lui offrions les ressources nécessaires afin qu’il soit en mesure de procéder à la diffusion de cet art et de cette culture qui nous caractérisent », André Bachand, député de Richmond.

Il est notamment question de présenter une tournée estivale régionale de 21 ateliers et quatre initiatives spécifiquement orientées vers la jeunesse. Par ces initiatives, le Centre d’arts estime être en mesure de rejoindre un total de 18 235 personnes.

« Chaque année, nos bénévoles assurent plusieurs centaines d’heures au Centre d’art de Richmond. En cette année de célébration, tandis que le Centre d’art marque 40 ans d’existence, nous sommes honorés de pouvoir compter sur l’appui d’André Bachand à travers le Programme de soutien à l’Action bénévole pour honorer notre mission et bonifier nos activités du 40e », soutient Mireille Soucy, co-directrice générale, volet gestion.