Des ateliers de percussion corporelle offerts aux jeunes

Richmond —L’école de musique du Centre d’art de Richmond sortira du Couvent Mont-Saint-Patrice, cet été, pour aller à la rencontre des jeunes de la région.

Deux professeures, Roxane Beaulieu et Sophianne Fillion, ont pris le départ sur les routes de la MRC du Val-Saint-François jusqu’au 3 septembre, afin de présenter 21 ateliers extérieurs gratuits de percussion corporelle aux préadolescents et aux adolescents.

La percussion corporelle permet d’aborder le rythme sans aucun instrument et d’utiliser son corps pour ressentir les vibrations, tout en affinant son écoute, sa concentration et sa coordination.

« L’idée, c’est de faire de la musique en utilisant son corps, de faire des rythmes sur le corps. Le projet, c’est dans le cadre du 40e anniversaire du Centre d’art de Richmond. C’est à la suite d’une réflexion sur comment aller à la rencontre des communautés que nous avons mis en place ce projet », souligne Roxanne Beaulieu.

L’objectif, c’est de se rendre dans les 18 municipalités du Val-Saint-François. « Ce qui est intéressant, c’est que nous pouvons faire de la musique n’importe quand sans avoir de matériel. Il s’agit seulement de maîtriser certains rythmes et certaines façons de faire des sons avec le corps. Le but est d’amener les jeunes à faire de la musique sans matériel », de dire Sophianne Fillion.

Pour aller à la rencontre des jeunes du Val-Saint-François, les responsables du projet ont dans un premier temps communiqué avec les autorités municipales et avec certains organismes comme les maisons de la famille.

« Ce sera assez varié. Par exemple, le 24 juin, à Racine et à Maricourt, c’est dans le cadre de la Saint-Jean. Après ça, il y aura les fêtes de villages, les maisons des jeunes, les marchés publics et les camps de jour », mentionne-t-elle.

« Dans les plus grosses municipalités du Val-Saint-François, nous allons faire plus d’un atelier », confirme Mme Beaulieu.

Les groupes sont en général formés d’une dizaine de jeunes.

Ce projet est rendu possible grâce à des partenaires comme Desjardins — Caisse du Val-Saint-François et Les Élagués ainsi qu’au soutien du ministère de la Culture et des Communications.