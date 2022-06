Musée de l’ardoise : une programmation à la hauteur du 30e anniversaire

Melbourne – Le Musée de l’ardoise présente une programmation 2022 à la hauteur du 30e anniversaire de l’organisme.

Entre autres, le Musée propose cette année des visites guidées avec Pierre Bail, un des fondateurs de l’organisme.

« Si je parle à quelqu’un de l’ardoise, il risque de ne pas savoir ce que c’est. Ce n’est pas très jazzé. Mon but avec ces visites, c’est de faire comprendre aux gens ce que c’est, d’où ça vient et quelle est son histoire. Les gens vont ainsi mieux connaître le patrimoine qui découle de l’extraction de l’ardoise », précise M. Bail, en conférence de presse.

De la mi-juin à la fin juillet, le Musée présente l’exposition « Fragment… de la matière à la mosaïque » de l’artiste mosaïste Danielle Benoit, dont l’ardoise est un de ses matériaux de prédilection.

Détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’art et en arts visuels, elle s’est aussi intéressée à l’architecture au Québec, à la conservation du patrimoine bâti et, plus récemment, à la mosaïque.

« Tous ces matériaux sont taillés à la main en petits fragments, J’utilise la technique italienne. C’est un travail de moine. Cela peut me prendre un mois ou plus pour compléter une œuvre. Ces matériaux sont en partie récupérés de déchets et d’écocentres », soutient Mme Benoit.

Pour une deuxième année, le Musée accueille en résidence la compagnie théâtrale Effet V inc. qui présentera au mois d’août trois représentations de la pièce « Du pain plein les poches » de Matéi Visniec avec Lauri Hazine Poisson et Richard Letendre.

La compagnie a présenté plus d’une quarantaine de spectacles depuis sa création.

« De mes expériences fondatrices, j’ai gardé un amour de tous les publics et le désir de jouer, de créer, de mettre en scène, partout où c’est possible, et quand ça ne l’est pas, la volonté de mettre en œuvre les conditions propices », de dire Lori Hazine Poisson.

D’abord installé dans une maison à Kingsbury, le Musée a fait l’acquisition en 1997 de l’église Saint-Paul à Richmond, elle-même joyau patrimonial pour sa valeur architecturale et historique.

Le Musée a pour mission de mettre en valeur, étudier, contribuer à sauvegarder le patrimoine du territoire que l’on nomme Pays de l’ardoise, comprenant les municipalités du Canton de Cleveland, du Canton de Melbourne, du village de Kingsbury, de Richmond et d’Ulverton.