Le Symposium des arts de Danville, une empreinte culturelle indéniable

Danville — La 23e édition du Symposium des arts de Danville, qui sera présentée du 2 au 5 septembre 2022, marquera pour les organisateurs, artistes et visiteurs un retour à une formule dite plus conventionnelle que lors des deux dernières années.

Historiquement, les différentes éditions se sont déroulées lors de la longue fin de semaine de la fête du Travail, il n’en demeure pas moins que le Symposium et ses artisans laissent leurs empreintes tout au long de l’année. Cela non seulement dans la municipalité, mais dans l’ensemble de la MRC des Sources.

L’évènement permet la mise en valeur des différentes galeries d’art, d’ateliers de création ainsi que favorisée par son héritage, les échanges et les regroupements d’artistes locaux.

Bien que la programmation complète demeure encore à finaliser, le président du Symposium danvillois, M. Alain Caron, était tout de même en mesure de nous dresser les grandes lignes de l’évènement à venir.

« En dépit du fait que nous avons eu la chance de demeurer présents avec des éditions adaptées à la situation sanitaire au cours des dernières années, nous sommes vraiment contents de pouvoir à nouveau offrir une gamme d’activités complètes et diversifiées à l’ensemble de nos visiteurs. Cela comprendra notamment les traditionnelles salles d’exposants, la découverte d’ateliers et de galeries d’art, en plus de compter sur le retour du grand chapiteau situé au cœur de la ville. Étant donné le fait que la formule musicale, instaurée l’an passé, a connu un beau succès, nous reviendrons cette année avec un volet de ce genre au Carmel, ainsi qu’au Carré. », confie M. Caron.

Il fut également question lors de l’entretien, d’un clin d’œil qui sera fait au cours de l’évènement, concernant un nouveau projet parallèle, intitulé Cultures des Sources et qui devrait voir le jour en 2023.

À noter qu’une toile « Osez Rêver » faite de la main de la présidente d’honneur, Mme Manon Tétreault, fera l’objet d’un tirage-bénéfice. Encore une fois cette année et il est d’ores et déjà possible de se procurer des billets au coût de cinq dollars, par l’entremise du site internet loto-cacao.com.