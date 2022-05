Un nouvel album jeunesse est sorti et son héro est hors du commun

Windsor - Julie Corriveau Wilson, native de Windsor, a publié son tout premier album jeunesse. Capitaine Beignet tombe en miettes est une histoire légère et humoristique qui emmène les lecteurs sur un voyage vers la régulation des émotions.

Capitaine Beignet, pâtisserie pirate, n’a peur de rien, sauf de se faire mouiller. Quand la journée se transforme en SPLASH! il devient furieux. Alors qu’il tombe en morceaux, son équipage essaie de l’aider à se calmer. Mais quand chaque tentative échouée, restera-t-il en colère pour toujours?

Julie est mère de deux merveilleux enfants qui ont inspiré ce livre. Elle est née avec des crayons de couleurs dans une main et des livres dans l’autre. Julie a toujours rêvé d’écrire un livre et elle l’a finalement fait! Capitaine Beignet tombe en miettes est son premier livre et elle en est l’auteure et l’illustratrice. Lorsqu’elle ne crée pas, on peut la trouver en train de lire, de pêcher ou de vivre des aventures en pleine nature avec sa famille et ses chiens.

« J’ai eu un gros coup de cœur pour Capitaine Beignet! Quel bel outil divertissant et pertinent pour aider à la gestion des émotions chez nos plus jeunes! » - Geneviève, éducatrice spécialisée et maman de 3.

« Beigne à la mer! Quelle grande aventure avec le capitaine pirate. L’art est magnifique et l’histoire contient une leçon importante sur la gestion des émotions, mais surtout c’est un livre amusant et hilarant qui fera rire les enfants. Je vous recommande fortement! - Vanessa Matte, illustratrice.

Capitaine Beignet tombe en miettes est disponible sur Amazon dès maintenant. La version originale anglaise Captain Donut loses his crumbs est également disponible sur Amazon.