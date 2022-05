Objectif Pays de l’ardoise : concours photo

Richmond —Le Musée de l’ardoise lance un concours de photographie dans le but de faire découvrir et de mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti du Pays de l’ardoise qui regroupe les municipalités du Canton de Cleveland, du Canton de Melbourne, de Kingsbury, d’Ulverton et de Richmond.

Dans l’espace canadien, cette région est le seul endroit qui ait connu une remarquable ruée vers l’ardoise qui dura de 1860 jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Pendant cette période, l’exploitation de l’ardoise a contribué à l’essor de la région, a façonné son histoire et a pris place dans l’architecture locale. Encore aujourd’hui, ce schiste noir est présent sur plusieurs toitures de maisons et de bâtiments sur le territoire du Pays de l’ardoise. De nos jours, l’ardoise n’est plus utilisée sur les toitures, mais nous la retrouvons fréquemment en décoration ou encore en aménagement paysager.

En lançant ce concours photo, le Musée veut aussi mettre en valeur le riche patrimoine naturel du Pays de l’ardoise et invite toutes les personnes résidant sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François à parcourir ce beau coin de pays et à nous partager leurs découvertes à travers l’objectif de leur appareil photo, de leur cellulaire ou de leur tablette.

Le Musée lance une invitation spéciale aux élèves du deuxième cycle secondaire fréquentant Le Tournesol de Windsor, l’Odyssée de Valcourt et l’École secondaire régionale de Richmond pour les encourager à nous faire connaître leur créativité à travers la prise de photos. Par la même occasion, le Musée veut susciter leur intérêt envers la richesse d’une portion du patrimoine de la région qu’ils habitent.

Pour participer au concours, il suffit de soumettre, en ligne, avant le 17 juin 2022 à minuit, des photographies prises dans les municipalités composant le Pays de l’ardoise et s’inscrivant dans les quatre catégories suivantes :

1. Bâtiments et sites patrimoniaux comme des églises, des maisons victoriennes, des monuments, des cimetières.…

2. Utilisation de l’ardoise sur un toit, un muret, un aménagement paysager, une œuvre artistique.

3. Sites naturels et paysages présentant le patrimoine naturel du Pays de l’Ardoise comme une rivière, une colline, un site agricole…

4. Portrait d’une personne significative au Pays de l’ardoise par son travail, ses actions, ses réalisations, son œuvre…

Pour chacune des catégories, trois prix seront décernés dans le volet adultes ainsi que trois prix pour le volet élèves de secondaire. Les membres du jury se permettront en outre de choisir deux photos « coup de cœur » parmi toutes celles reçues.

Chaque lauréat recevra un album imprimé composé des photographies gagnantes qui, quant à elles, feront l’objet d’une exposition temporaire au Musée de l’ardoise de Richmond au cours de l’été. L’identité des gagnants sera dévoilée lors du lancement de cette activité.

Les règlements du concours et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web du Musée à l’adresse https://centreardoise.ca/objectif-pays-de-lardoise/

Ce concours de photographie est soutenu par le Fonds d’initiatives culturelles de la MRC du Val-Saint-François et organisé en partenariat avec la Corporation du Pays de l’ardoise.