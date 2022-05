La Corporation du Pays de l’ardoise tient sa première assemblée générale

Richmond – La Corporation du Pays de l’ardoise a tenu le 19 avril sa toute première assemblée générale annuelle en mode virtuel.

On y a présenté le bilan de la première année d’activité, une étape décisive dans la vie du jeune organisme entièrement consacré au développement de la région de Richmond – Le Pays de l’Ardoise — et de son artère commerciale, la rue Principale de Richmond.

Un nouveau conseil d’administration a été confirmé. Y siègent quatre élus de la Ville de Richmond et trois citoyens de la région. Cette composition reflète la prépondérance de la Ville de Richmond dans les revenus de l’organisme au début de son existence. Une diversification des sources de financement est attendue dans l’avenir.

Le conseil d’administration de dit prêt à relever les défis de l’an deux décrits dans une nouvelle entente de services signée avec la Ville de Richmond.

Bilan 2021

Cette année fondatrice a vu la naissance de l’organisme et la prise en main de ses deux mandats principaux : développement touristique du Pays de l’ardoise et développement de la rue Principale.

La corporation s’est installée dans un édifice patrimonial municipal, au 160, rue Principale Nord. Le point marquant a été la création d’un bureau d’information touristique agréé (BAT) à partir duquel des actions de promotion du territoire ont été menées en parallèle avec l’animation de la rue Principale.

Projets 2022

Il s’agit d’amplifier les démarches de développement territorial initiées en 2021.

Le bureau d’information va assurer plus de visibilité aux acteurs touristiques régionaux en développant la notoriété du Pays de l’ardoise en Estrie grâce à sa position de bureau touristique agréé et à son affiliation avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Québec.

Au centre-ville, les touristes seront reçus et conseillés pour des expériences mémorables dans la région, la MRC du Val-Saint-François et au-delà.

En partenariat avec la Chambre de commerce de la région de Richmond et les commerçants de Richmond, la Corporation du Pays de l’ardoise souhaite stimuler l’achat local, attirer de nouveaux commerçants, et proposer de nouveaux événements dont un après-midi entièrement consacré au cirque, prévu au mois de septembre.