Deux artistes de la région reçoivent une bourse du CALQ

Val-des-Sources— La MRC des Sources était on ne peut plus fier de souligner au cours de la dernière semaine, qu’une bourse totalisant 30 500 $ avait été partagée entre deux artistes bien connus de la région, soit messieurs Denis Clément et Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, après que ces derniers eurent déposé des projets au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

« … grâce à une entente de partenariat établi entre la MRC des Sources et le CALQ, les artistes professionnels de la région des Sources ont pu participer à un appel à projets lancé à l’automne 2021. Cette initiative permettra, à terme, de réaliser un projet théâtral et un projet musical dans la région. », pouvait-on lire dans le communiqué émis par la direction de la MRC des Sources.

Ainsi, Denis Clément obtient 12 000 $ pour l’écriture d’une œuvre théâtrale qui porte sur les souvenirs d’enfance de personnes aînées et qui s’intitule « Nos enfances ».

Pilou se voit quant à lui accorder une somme de 18 500 $ pour l’organisation d’un camp d’écriture immersive d’une durée de trois jours au BEAM de Saint-Adrien. Ces deux projets font ainsi donc partie intégrante des 19 récipiendaires en Estrie.

« C’était important pour l’ensemble des maires de la MRC des Sources de renouveler notre participation financière à cette entente afin de soutenir l’émergence de projets culturels sur le territoire et de reconnaître le travail réalisé par nos artistes professionnels », de mentionner M. Pierre Therrien, préfet suppléant de la MRC des Sources et maire de la municipalité de Saint-Adrien.

« En 2021, la MRC des Sources a pris la décision de doubler sa contribution financière à l’entente avec le CALQ afin de permettre à plus d’artistes professionnels du territoire d’être éligibles aux appels à projets de l’organisme. Cette action vise à soutenir les efforts de reconnaissance du travail des professionnels du domaine de la culture dans la MRC des Sources. »

En ce qui concerne le processus de sélection, mentionnons que l’ensemble des demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le CALQ et œuvrant dans différents secteurs artistiques et que les sélections ont été régies par une liste de critères soigneusement établis.