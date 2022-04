Quatre élèves de Richmond participeront à Secondaire en spectacle

Richmond – À la suite de la remise sur pied du programme Secondaire en spectacle en Estrie et en dépit des indésirables contrecoups de la pandémie de Covid-19 qui se sont encore fait sentir cette année, une école de la région a su faire preuve de résilience dans cette édition du programme tout sauf ordinaire, repensé pour faire vivre aux élèves artistes une expérience inoubliable.

Dans une formule revampée pour s’adapter au contexte pandémique qui a causé son lot de défis depuis le mois de janvier, c’est mercredi le 23 mars dernier qu’avait lieu le tournage professionnel des numéros des quatre talentueuses étudiantes de l’école secondaire régionale de Richmond, qui représenteront l’Estrie au Rendez-vous panquébécois en tournée, à l’Assomption, le 14 mai prochain.

L’équipe de tournage professionnelle mandatée pour l’occasion ainsi que le jury, composé d’une représentante du CSLE et des propriétaires de l’école d’improvisation Corps Bruyants, ont permis à ces jeunes artistes de vivre une expérience hors du commun et des plus enrichissantes !

Soulignons que Secondaire en spectacle étant un programme qui vise à promouvoir la langue française, les participantes ont relevé haut la main le défi ajouté d’offrir des performances exclusivement en français.

Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie est heureux de vous présenter les quatre représentantes de la région pour 2022 : Anaïs Goulet, interprétant la chanson Les échardes de Charlotte Cardin, Daphne et Lindsay Maurice-Morin, avec leur composition Grandir et Pénélope Vachon et sa version de la chanson Si t’étais là, de Louane. Nous tenons à souligner leur engagement dans le projet et leur persévérance malgré les embûches de cette édition exceptionnelle !