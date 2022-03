Natasha Kanapé dans le cadre de Rencontres en concert à St-Camille

St-Camille - Dans le but de faire rayonner la musique et la culture autochtones, Réseau Centre a rassemblé ses membres et partenaires autour d’un projet commun: la série de spectacles Rencontres. Entamée en octobre 2021, la série se poursuit en 2022 et Natasha Kanapé offre sept spectacles dans le cadre de cette dernière.

Natasha Kanapé donnera ce week-end soit le dimcnahce 13 mars au Le P’tit bonheur de St-Camille

Natasha Kanapé est une poétesse-slameuse, autrice, comédienne et artiste interdisciplinaire innu de Pessamit, vivant à Montréal. Elle a lancé l'album Nui Pimuten I en novembre. Accompagnée sur scène par Manuel Gasse au piano et à la guitare, elle présente une soirée de poésie, chants et musique sous le signe de l’échange et de la rencontre entre les peuples et les cultures.

«Amorçant le spectacle avec un texte alliant sa langue natale, l’innu-aimun, et le français, Natasha Kanapé donne le ton pour le reste de la soirée. Sa voix suave et les talents du multi-instrumentiste Manuel Gasse permettent à ses traits puissants de résonner davantage. [...] Elle aborde ces thèmes [la réconciliation, les découvertes de sépultures anonymes dans les pensionnats pour enfants autochtones] avec beauté et tact, sans prendre de détour, en prenant toutefois le public par la main lors de cette expédition vertigineuse.» — Félix Desjardins, Le Journal de Montréal

Ses œuvres poétiques et ses essais, reconnus et salués par la critique, sont traduits en plusieurs langues. En 2017, elle a reçu le Prix Droits et Libertés pour sa poésie et sa démarche de rapprochement des peuples par l’art, l’écriture, la performance, le dialogue — pour contribuer à faire en sorte que les prochaines générations puissent vivre dans le partage, le respect et l’échange entre les cultures qui façonnent le Québec. À seulement 29 ans, elle figurait parmi les personnalités publiques ayant participé à la reconnaissance des peuples autochtones du Québec, autant ici qu’ailleurs dans le monde.