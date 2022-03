Le Mont Ham Band lance sa première chanson Territoire

Ham-Sud – L’équipe du Parc régional du Mont-Ham est fière de présenter son nouveau projet musical, le Mont Ham Band, qui dévoile aujourd’hui sa première chanson Territoire, un projet de cœur à reprendre en chœur.

À l’origine du projet, la volonté du directeur général du parc de rassembler les membres de son équipe autour d’un projet trippant et d’un centre d’intérêt partagé : la musique. Car combien d’employeurs peuvent se targuer de compter dans leur équipe plus de deux-tiers de musiciens?

« Je me suis rendu compte qu’au-delà de notre amour pour la nature, on était nombreux dans l’équipe à aimer jouer de la musique et chanter. Ça a été comme une évidence et les employés ont tout de suite embarqué dans le projet de monter un groupe, même ceux qui n’étaient pas musiciens à la base. Je suis vraiment fier de cette première chanson et heureux de constater que ça renforce les liens entre nous. », explique Frédéric Therrien, directeur général du parc à l’origine de ce joyeux projet.

Territoire, une création aux saveurs localesNeuf des douze employés du parc se sont rassemblés en dehors des heures de travail pour créer une chanson à l’image de la montagne accessible et généreuse qu’ils aiment tant. Les paroles, humbles et envoûtantes, ont été inventées et interprétées par l’auteure compositrice interprète Maya Cashaback. Les références à la culture Abénakise et à l’évolution de la montagne au fil des saisons sont un vrai appel au respect du rythme naturel de la nature et à l’évasion au sommet du Mont-Ham.

Une chimie qui fait toute la différence

Aux côtés de Maya Cashaback, le groupe de musiciens est composé de Tommy-Davis Martel à la basse, Samuel Jeanson à la guitare, Frédéric Therrien à la batterie, Michel Ouellet aux percussions, ainsi que Christine Leroux, Stéphanie Jetté, Michael Racine et Steve Ste-Marie à la voix. Il suffit de visionner l’enregistrement de la performance du groupe pour entrevoir la belle complicité entre les membres de l’équipe, une ambiance que l’on retrouve à chaque visite au parc.

La vidéo de la performance du groupe, enregistrée dans l’ancienne église de Saint-Adrien par l’équipe du BEAM, est disponible sur la page Facebook du Parc régional du Mont-Ham.