Une aventure en mer hors de l’ordinaire à Kingsey Falls cet été

Kingsey Falls - Le théâtre des Grands Chênes de Kingsey Falls reprendra du service au cours de la prochaine saison estivale, alors que le mythique endroit accueillera la pièce humoristique « Pédalo ».

Ce huis clos sur mer, pour oreilles averties, mettant en vedette Marc Fournier (District 31, Lac Noir, 9 Le film) dans le rôle de Sébastien et Stéphane E. Roy (Garçon !, 9 Le film, Caméra Café) dans celui de Bruno, raconte l’histoire d’une aventure de vacances à Cuba, où les deux hommes passent la semaine en compagnie de leur compagne.

Ce n’est toutefois pas les vacances espérées ni d’un côté ni de l’autre, alors que la conjointe de Sébastien plonge intensément dans l’alcool et que la chimie n’opère pas comme prévu entre Bruno et Mia, une jeune femme rencontrée il y a peu de temps lors d’un 5 à 7.

Or, les deux comparses, qui s’étaient jusque-là perdus de vue depuis plusieurs années, décidèrent de prendre un peu de temps de recul, en s’offrant une sortie d’une heure en pédalo sur la mer cubaine. Mais voilà que la situation tourne rapidement au vinaigre alors qu’un bris survint à l’embarcation, laissant du même coup les deux hommes à la dérive.

Il va sans dire que du temps de discussion, Bruno et Sébastien en auront ce qui amènera les deux personnages, seul en scène, à échanger sur leur vie, leurs déceptions, leurs espoirs, de même que sur le sexe.

Une multitude de surprises attendent donc les vacanciers durant leur escapade pour le moins, hors de l’ordinaire.

Coécrit par Stéphane E. Roy et Benoît Roberge sur une mise en scène d’Olivier Loubry, la pièce Pédalo, tiendra l’affiche les vendredis et samedis pour 20 représentations au théâtre des Grands Chênes, soit du 2 juillet au 29 août prochain. Les billets sont actuellement disponibles via le réseau Ovation ou encore par téléphone au (819) 363-2900.