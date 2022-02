André Bachand remet 10 000 $ au Musée de l’Ardoise

Richmond — Le député de Richmond, André Bachand, a remis une aide financière de 10 000 $ au Musée de l’Ardoise de Richmond, par l’entremise du programme de Soutien à l’action bénévole, afin de le soutenir dans la réalisation de sa mission.

« Cet apport financier de M. Bachand fait toute la différence pour notre organisation. Il nous permet d’éviter de faire un déficit au terme d’une autre année marquée par la crise sanitaire. Il nous donne également la possibilité de maintenir nos activités dans le respect des mesures sanitaires restrictives en vigueur. Nous sommes très reconnaissants », avoue Pierre Bail, directeur général du Musée de l’ardoise.

Fondé en 1992, le Musée de l’Ardoise a pour mission de mettre en valeur, étudier et contribuer à sauvegarder le patrimoine du territoire que l’on nomme Pays de l’ardoise, afin de faire connaître son histoire, l’impact qu’eurent l’extraction et l’utilisation de l’ardoise, ainsi que ce qui le caractérise aujourd’hui. Cette mission se réalise notamment par le biais d’activités de diffusion et d’éducation muséale se déroulant partout sur ce territoire.

« Comme ce fut le cas pour plusieurs organisations des secteurs événementiel, culturel et touristique, le Musée de l’ardoise n’a pas pu remplir sa mission à la hauteur de ses ambitions l’an dernier à cause de la crise sanitaire. Il était crucial pour moi et mon équipe d’appuyer financièrement le travail de cette institution qui contribue quotidiennement à mettre en valeur notre riche patrimoine », souligne André Bachand, député de Richmond.

Le Musée offre à sa clientèle des voyages organisés qui permettent de découvrir le Pays de l’ardoise et la grande région de Richmond riche en patrimoines bâtis et en productions agroalimentaires de qualité. Il présente également une exposition permanente à même l’ancienne église presbytérienne Saint-Paul dont la toiture et la longue flèche sont couvertes, comme il se doit, d’ardoises de la région.