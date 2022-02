La MRC du Val-Saint-François consulte la population pour la mise à jour de sa politique culturelle

Richmond – La MRC du Val Saint-François entreprend la mise à jour de sa politique culturelle. Dans le cadre de cet exercice de recherche, de réflexion et de planification, la MRC souhaite aller à la rencontre de la population pour la consulter sur ses besoins et ses attentes en matière d’offres et de services culturels.

Depuis 1994, la MRC du Val-Saint-François a affirmé à maintes reprises sa volonté d’inclure la culture dans ses actions de développement et considère qu’une politique culturelle s’avère un cadre de référence essentiel à la mise en œuvre du développement de la culture.

C’est dans un esprit de concertation que se tiendront, le samedi 12 mars 2022, trois séances de consultation publique citoyenne, dans chaque secteur du territoire : Valcourt, de 9 h 30 à 11 h 30 ; Windsor, de 12 h 30 à 14 h 30 ; Richmond, de 15 h 30 à 17 h 30.

L’endroit exact où aura lieu chaque séance sera confirmé ultérieurement aux personnes inscrites.

Les rencontres de consultation consisteront en des groupes qualitatifs (focus groups) composés de citoyens de la MRC de tous profils. Les discussions seront animées par nos partenaires de la firme Culturessor, qui nous accompagnent dans l’élaboration de la prochaine politique culturelle de la MRC du Val-Saint-François. Si la tenue de séances en présence n’est pas possible compte tenu des mesures sanitaires recommandées par le gouvernement, ces séances auront lieu en vidéoconférence (plateforme Zoom).

Ces groupes de discussion, d’une durée de deux heures, seront l’occasion de discuter des manières dont la culture pourrait être davantage présente dans votre vie tout en s’amusant ! Ces discussions sont ouvertes à toute la population de la MRC du Val-Saint-François. Que vous soyez amateur, amatrice de culture ou non, votre point de vue nous importe !

Afin que l’exercice soit le plus riche et le plus représentatif possible, la MRC invite toutes les personnes intéressées à manifester leur intérêt d’ici au 20 février en remplissant un rapide questionnaire sur leur profil : https://ar3xbvnt6wn.typeform.com/to/HtzipVxD. Suite à cela, l’équipe de Culturessor procèdera ensuite à une sélection méthodologique des participants aux groupes de discussion. Si une personne est dans l’impossibilité de remplir le formulaire en ligne, elle peut contacter Anny Jasmin, conseillère en développement touristique et culturel, au 819 826-6505 poste 220. Les personnes retenues pour les séances seront remerciées pour leur temps en recevant une compensation de 30 $.