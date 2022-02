Lancement de la Programmation Hiver-Printemps au P’tit Bonheur

Saint-Camille – Enfin ! Un peu de chaleur dans cette froidure de janvier aura été cette annonce du gouvernement permettant aux salles de spectacles de rouvrir leurs portes dès le 7 février prochain. C’est donc avec grand bonheur que nous vous offrons notre programmation de spectacles de la saison hiver-printemps 2022 au P’tit Bonheur ET au Centre Le Camillois de Saint-Camille.

Tout d’abord, samedi le 12 février à 20 h au Centre Le Camillois, les murs vont se tenir les côtes et bien plus encore. Jean-François Mercier, une figure incontournable de l’humour québécois depuis les 20 dernières années. Il est finissant de l'École nationale de l'humour de la cuvée 1997 et s'est fait connaître principalement comme coauteur de la série télévisée Les Bougon. « Mon nouveau spectacle En cachette, c’est comme le sexe. C’est intense, c’est cru, c’est essentiel et c’est humain », nous déclare-t-il… tout bas !

« Angel Forrest » 26 février au P’tit Bonheur à 20 h avec Get it on, un spectacle qui vous laissera tout simplement émerveillée. Vous en demanderez encore et encore! Après 2 longues années loin de la scène, Angel est maintenant de retour et, plus forte que jamais ! Accompagnée de complices musiciens, Angel présentera des chansons de son plus récent album Angel’s 11 Volume II, nominé récemment aux Juno Awards, sans toutefois délaisser les classiques demandés maintes et maintes fois tout au long de sa carrière.

Par la suite, dès le 13 mars à 19 h 30, un dimanche au P’tit Bonheur, on enchaîne avec l’artiste Innu Natasha Kanapé Fontaine, poète-interprète, comédienne, artiste en arts visuels et militante pour les droits autochtones et environnementaux. Originaire de Pessamit sur la Côte-Nord, l’une des voix autochtones les plus importantes du Québec, elle vit maintenant à Montréal. « Dans mon spectacle je parle, je chante, je marche pour les ancêtres, pour les générations futures… ! » nous confit Natasha Kanapé Fontaine.

Arthur L’Aventurier, raconte et chante « Au bout du monde en Australie », présenté au Centre Le Camillois à 15 h. Le voyageur préféré des enfants vous transporte en Australie! Après l’Afrique, le Costa Rica et les Rocheuses, Arthur raconte cette aventure avec des chansons rythmées inspirées du pays des kangourous! Les enfants en apprendront davantage sur les koalas, crocodiles, requins et les magnifiques paysages de l’Australie. Partez à l’aventure avec Arthur !

The Two, c’est la rencontre improbable de l’helvète Thierry Jaccard et du mauricien Yannick Nanette. De leurs racines solidement ancrées dans le blues des années 20 croît une arborescence atypique, influencée par des sonorités modernes et créoles. Au P’tit Bonheur le 9 avril à 20 h, cet incroyable duo nous éblouira avec son nouvel album « Crossedsouls ».

Avec Octave, le 17 avril dès 15 h 30, on fait place à la magie du cirque : Théâtre physique et jeu clownesque. Alliant acrobaties, mini trampo-mur, jonglerie et musique en direct sur scène, ce trio clownesque offre un spectacle tendre et hilarant, rythmé et émouvant, et surtout rempli de surprises ! « Octave » est présenté au Centre Le Camillois et s’adresse à toute la famille, des tout-petits jusqu’aux grands-parents en passant par papa et maman. Octave a comme thème principal l’importance de prendre soin de nos aînés. Drôle et touchant !

Les fils du facteur, au P’tit Bonheur le 29 avril à 20 h. Depuis plus de 6 ans, ce duo suisse tout-terrain composé de Sacha Maffli et d’Emilien Colin, se balade un peu partout. Bars, clubs, rues ou festivals, le lieu importe peu. Les textes racontent, dénoncent, s’amusent ou se questionnent. Généreux sur scène, Les Fils du Facteur offrent de la spontanéité et une énergie étonnante. De style chanson française traditionnelle agrémenté fraichement de pop, leur musique est souvent drôle et festive, parfois plus mélancolique, mais jamais trop sérieuse.

À la fois poète, philosophe, conteur – et dans une autre vie professeur –, l’auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulin sera pour la toute première fois au P’tit Bonheur le 27 mai à 20 h avec « Nature humaine ». Tout simplement unique ! Artiste mythique dans une salle mythique, à ne pas manquer.

Pour compléter cette magnifique saison de spectacles, nous vous proposons Cordâme avec son « Inspiration Ravel » au Centre Le Camillois, le 18 juin à 20 h. Cordâme poursuit l’exploration des compositeurs français, après Satie et Debussy, c’est au tour de Maurice Ravel. Toujours sous un regard nouveau, le compositeur et contrebassiste Jean Félix Mailloux a composé des pièces inspirées par l’univers impressionniste de Ravel et adapté plusieurs de ses œuvres les plus célèbres. Aux carrefours de la musique de chambre et du jazz, la musique de Cordâme crée de merveilleuses images sonores représentant des paysages imaginaires d’une grande beauté.

Les soupers-spectacles sont de retour au P’tit Bonheur avant chaque spectacle présenté en soirée.