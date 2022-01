Marie-Josée Dupré nommée à la direction générale du BEAM

Saint-Adrien — Le BEAM est fier d’annoncer la nomination de la Magogoise Marie-Josée Dupré à titre de nouvelle directrice générale de l’organisation.

Avocate de formation, elle a œuvré pendant 20 ans à la SOCAN, occupant divers postes dans l’organisation, notamment

comme directrice du développement des affaires pour le Canada. Avec à sa charge une équipe de 30 employés déployés dans cinq régions, elle a su assurer avec succès la croissance des revenus des créateurs de musique d’ici. De 2015 à 2020, elle a assumé le poste

de directrice générale de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ).

Sa grande expérience dans le soutien aux créateurs de musique auprès des différentes instances gouvernementales

et dans la gestion administrative sera un atout pour les visées de développement du BEAM. De plus, ses nombreux contacts à travers les réseaux culturels et associatifs québécois permettront au BEAM d’étendre son champ d’action et de se faire connaître dans

de nouveaux milieux. Son arrivée récente à Magog est également propice à remplir ce nouveau défi dans une région qu’elle affectionne particulièrement.

« Je me sens choyée d’avoir été choisie pour piloter une organisation multidisciplinaire en plein essor comme Le

BEAM et j’ose croire que mon expérience viendra consolider les volets de hub créatif et de Bureau du cinéma et de la télévision de l’Estrie, » mentionne la nouvelle DG.

Rappelons que la mission du BEAM est de favoriser l’émergence de projets porteurs et structurants pour la communauté

estrienne et pour le développement du territoire en soutenant, en outillant et en faisant rayonner la production créative de la région.