Infusion de Noël : un concert virtuel qui réchauffera votre coeur!

Saint-Camille - Culture aux aînés est fier de présenter la seconde édition du concert virtuel Infusion de Noël. Réunissant plus de 150 choristes et musiciens de tous âges, cette production vidéo originale réalisée par Marie-Anne Catry, artisane de la chanson, cherche à offrir bonheur, joie et réconfort en ce temps des Fêtes teinté d’incertitude.

« J’ai l’impression de tricoter une immense couverture enveloppante et réconfortante en réalisant ce concert! », s’exclame Mme Catry au sujet de ce projet d’envergure. Offrant quelques chansons originales de son cru et des pièces traditionnelles de saison, ce concert virtuel orchestré, filmé et monté par l’artiste estrienne rassemble les captations vidéos de plus de 150 choristes amateurs d’ici et d’ailleurs ainsi que des musiciens estriens réunis dans une véritable courtepointe musicale. « Toutes les mailles enfilées les unes à la suite des autres représentent les efforts, les sourires, les joies et les brins d’enfance de chacune des personnes impliquées, mailles offertes en cadeaux pour Noël plus grand que soi », illustre avec enthousiasme la réalisatrice.

Présenté depuis le 20 décembre 2021 jusqu’au 4 janvier 2022 sur la page Facebook de Culture aux aînés et sur la chaîne Youtube de Au Pied des Monts, Infusion de Noël sera également diffusé aux mêmes dates sur les ondes de MAtv et à compter du 21 décembre à l’antenne de TVME.

Culture aux aînés et Marie-Anne Catry remercient chaleureusement le Conseil des arts et des lettres du Québec pour son soutien à ce projet dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la région de l’Estrie, de même que les disques Au Pied des Monts, la municipalité de Stoke et le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, partenaire principal de Culture aux aînés.