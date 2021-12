Près de 38 000 $ pour les organismes de formation en art pour Richmond

Actualités – L’Étincelle (GA) — Deux organismes de formation en art de la circonscription électorale de Richmond ont reçu une aide financière additionnelle de 37 622 $.

C’est ce qu’a confirmé dernièrement André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Ainsi, le Camp musical d’Asbestos à Val-des-Sources recevra 32 434 $ alors que Les Amis de la musique de Richmond a obtenu 5188 $.

« La culture est bien vivante dans Richmond. Cela est rendu possible parce que notre gouvernement croit en nos artistes. Les écoles d’art, qu’elles soient pour les amateurs ou les professionnels, contribuent au rayonnement des talents d’ici et au développement du Québec tout entier. Je remercie la ministre de la Culture et des Communications pour son soutien et salue la bonification annoncée », souligne M. Bachand.

Cette bonification s’inscrit dans le Plan de relance économique du milieu culturel reconduit en 2021 par le gouvernement du Québec. Les organismes soutenus participent à la formation de la relève artistique, allant de la simple pratique d’un loisir à la formation de talents et d’artistes d’excellence. L’Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art vise à favoriser le développement de compétences artistiques, à faciliter l’accès à la formation en art et à accroître la vitalité culturelle dans toutes les régions du Québec.

« La culture et l’éducation sont des priorités pour notre gouvernement. C’est pourquoi nous investissons dans une offre de qualité en formation en art. Je souhaite offrir aux artistes et aux travailleurs culturels la possibilité de se perfectionner, et ce, dans toutes les régions du Québec. Que ce soit pour permettre la pratique d’un loisir ou le développement d’une relève d’excellence, notre gouvernement s’assure d’être présent dans tous les champs de la formation, contribuant ainsi à une reprise vigoureuse de l’économie de la culture », affirme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.