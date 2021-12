Durham-Sud - Les Éditions mp tresart ont publié un nouveau recueil de poésie/arts visuels signé par Mélanie Poirier.

« Je souhaitais de tout cœur que mon livre puisse voir le jour avant 2022 car avec l’année difficile que nous venons de traverser dû, entre autres, au contexte pandémique, je voulais à tout prix semer un peu d’espoir dans le cœur des gens avec mes mots et mes couleurs. Ce recueil est donc mon humble contribution à ajouter de la beauté et de l’amour dans la vie des gens », souligne Mme Poirier.

Se libérer de la pandémie par l’art et la poésie met en lumière 40 poèmes et 40 œuvres picturales de l’artiste multidisciplinaire Mélanie Poirier.

« Par la couleur épurée de ses mots et la justesse langagière de ses toiles, elle fait vibrer en nous en accord vital, en parfaite cohérence, l’urgence de dire, de nommer, d’exprimer, de ressentir, de créer. Mélanie nous incite à se dépasser, passer par-dessus, avancer, s’en sortir, servir, contribuer, faire sa part et partager », mentionne J.-M. Fontaine.

Se libérer de la pandémie par l’art et la poésie comprenant 136 pages en couleur et de haute qualité est actuellement disponible à la Galerie mp tresart située à Durham-Sud et sur la librairie en ligne des Éditions mp tresart (editionsmptresart.com).