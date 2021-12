Le grand escalier du Centre d’art de Richmond restauré

Richmond —C’est un véritable travail d’équipe qui a permis la restauration de l’escalier principal du Centre d’art de Richmond.

Composé de deux volées de huit et neuf marches en paliers, l’imposante structure nécessitait l’intervention d’un professionnel de la construction capable de lui redonner sa beauté et sa solidité.

François Boulé, charpentier et ébéniste, et Gilles Boulé, ébéniste retraité, ont accepté d’exécuter les travaux pour une fraction du prix. « C’est toujours touchant de restaurer un bâtiment patrimonial, souligne François Boulé. C’est comme si on travaillait avec des collègues du passé. »

Le couvent Mont Saint-Patrice, où loge le Centre d’art de Richmond, a été construit en 1884 et que la dernière rénovation de l’escalier central datait des années 1990.

Ainsi, durant les mois de juillet et août derniers, neuf bénévoles liés au Centre d’art et au Couvent Mont Saint-Patrice sont venus à tour de rôle prêter main-forte aux charpentiers.

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC du Val-St-François (Fonds de développement du territoire), des députés André Bachand et Alain Rayes, d’un important don de bois par Alain Lemaire et par Benoit Saint-Pierre, ainsi que d’un don de pièces d’acier par Les Emporte-Pièces de Richmond.

Quand on additionne les subventions reçues, les dons de matériaux et les heures de travail bénévole, on obtient un montant de 23 800 $ sans lequel il aurait été impossible de mener à bien ce projet, dont le coût total s’élève à 25 600 $.

« Nous sommes très fiers de cette restauration, qui a permis de conserver le caractère patrimonial distinctif de l’édifice et qui montre, encore une fois, la force et l’engagement des gens de notre communauté, affirme le président du Centre d’art, Dominic Fontaine-Lasnier. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires, donateurs et bénévoles, pour cette immense collaboration qui profitera à des milliers d’usagers dans les années à venir, et qui inaugure le 40e anniversaire du Centre d’art de Richmond, dont les festivités se tiendront à l’automne 2022. »

Pour parachever cette réalisation, deux casse-noisettes géants ont été installés sur le dernier palier de l’escalier. Fabriqués par Gilles Boulé, ces personnages mesurant 2,5 mètres accueilleront les visiteurs du Centre d’art durant tout le temps des Fêtes.