Saint-Camille reçoit la visite du Messie

Saint-Camille - L’Ensemble Caprice et l’ensemble vocal Arts-Québec seront de passage à Saint-Camille pour présenter, grâce au soutien du Festival Classica, Le Messie de Haendel, le jeudi 9 décembre à 19h30.

Un regroupement de 13 musiciens, 12 choristes et 4 solistes seront sur la scène du Camillois pour présenter cette œuvre phare du grand compositeur: oeuvre incontournable de la période de Noël bien que composée pour la période de Pâques. La grandiloquence de l’œuvre fut jugée sévèrement lors de sa création à Londres en 1743. On reprochait à Haendel de pervertir un sujet religieux en empruntant la forme opératique qui nuisait à l’élan de piété requis par le texte. Néanmoins faut-il rappeler que lors de cette première, au moment du célèbre passage de l’Alleluia, le roi George II n’avait pu que se lever, porté par un enthousiasme irrépressible. Quoiqu’il en soit, il y a belle lurette que le Messie occupe la première position au palmarès des œuvres sacrées du temps de l’Avent. En ce sens, les ensembles amateurs tout comme les plus réputés se font un devoir de programmer l’œuvre en cette période de l’année. Réjouissons-nous que Saint-Camille soit du nombre des destinations sélectionnées par le Festival Classica pour que cette version du Messier fasse escale chez nous.

Les mélomanes intéressés à en savoir davantage à propos de ce concert et des artistes présents peuvent déjà avoir accès à un programme substantiel en allant sur le site https://lesconcertsdelachapelle.com/

Dès son arrivée en salle, le public sera conquis par l’ambiance joyeuse des fêtes alors que la chorale Dud’’illi’d’Ham, sous la direction du chef invité Matthias Maute puis de Shanti Legault, cheffe attitrée de l’ensemble, interprètera des airs appropriés.

Pour l’occasion, une option souper-concert est offerte à notre public. Il s’agit d’un repas simple, mais non moins délicieux à déguster, dès 18 h, dans la salle à manger du P’tit Bonheur, situé juste en face du Camillois.

Prenez note que l’accès au site demeure conditionnel à la présentation d’une preuve de passeport vaccinal et d‘identité.