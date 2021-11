Projection de La Coop de ma Mère d'Ève Lamont à St-Camille

Saint-Camille – La Coopérative d’Habitation La Corvée de la municipalité de Saint-Camille organise une projection du documentaire de la cinéaste engagée, Ève Lamont : La Coop de ma Mère. Présentée au P’tit Bonheur de Saint-Camille le samedi 4 décembre prochain, cette projection se fera sous forme d’atelier communautaire à 14 h et, en soirée, à 19 h, projection grand public. Pour cette dernière séance, le passeport vaccinal sera requis.

La coop de ma mère, tourné sur deux ans, nous fait découvrir un lieu où 42 individus et familles résistent avec succès à l'attrait de l'individualisme, malgré les défis de la gestion collective. Ce métissage interculturel et intergénérationnel forme le nouveau visage d'un mouvement coopératif où chacun, peu importe ses difficultés, peut trouver la paix, la sécurité et surtout, un foyer.

La Coopérative d'habitation SAINT-LOUIS a été créée en 1983 par une initiative citoyenne dans le secteur Hull, situé dans le centre-ville de Gatineau, au cœur du quartier Val- Tétreau. Cette coopérative comprend 7 bâtiments de 6 logements (de 3 et 4 pièces), tous situés sur la rue de la Coopération. Avec un membre par logement, il y a donc 42membres qui sont appelés à participer aux A.G. et aux prises de décisions collectives, à la gestion financière ainsi qu’aux corvées et aux différents comités. Cette communauté est constituée d’environ 65 résident.e.s dont des jeunes, des moins jeunes, des familles, des personnes issues de diverses communautés culturelles.

Réalisatrice et camerawoman chevronnée, Ève Lamont est un électron libre qui plonge au cœur de réalités sociales souvent occultées. Ses longs métrages documentaires ont été diffusés largement et présentés dans des festivals de cinéma ici et à l’étranger. Tous ses films ont reçu un accueil chaleureux du public en attirant bon nombre de gens en salle.

Pour réserver votre place : ptitbonheur.org ou 819 828-3218.