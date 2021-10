Chansonniers et film d’horreur à Saint-Claude

Saint-Claude (GA) – À l’approche de l’Halloween, le spectacle des chansonniers Nadia Waltz et Vincent Druda se déroulera, dès 16 h 30, le samedi 23 octobre, au parc de l’Église, à Saint-Claude. La projection d’un film d’horreur suivra.

Cette activité se tiendra à donc l’extérieur. « Parfois, la routine et les repas peuvent devenir infernaux et monotones. Nous n’avons plus d’idées et la famille a besoin de s’aérer l’esprit. Pourquoi ne pas venir profiter d’une des dernières sorties d’automne à l’extérieur pour venir faire un pique-nique en famille ou entre amis en écoutant un bon chansonnier suivi d’un film d’horreur ? », demande Marie-Claude Juneau Poudrier, coordonnatrice des loisirs et des communications à Saint-Claude.

Ainsi, de 16 h 30 à 18 h, le duo de chansonniers Nadia Waltz et Vincent Druda montera sur scène. Puis, à 18 h 15, les personnes présentes pourront assister à la projection d’un film d’horreur jusqu’à 20 h. La sonorisation de la soirée sera réalisée par Tommy Bilodeau.

« Nous demandons aux gens d’apporter leur pique-nique pour le souper, les grignotines pour le film, café ou chocolat chaud, les chaises et les doudous. Laissez-vous bercer par la musique ou effrayer par le film », mentionne Mme Juneau Poudrier.

En cas de pluie ou de mauvaises conditions météorologiques, l’évènement sera reporté au 24 octobre. « Une annonce sera faite sur la page Facebook de la municipalité si la situation se présente », précise la coordonnatrice des loisirs et des communications.

Afin d’assurer la sécurité de tous, la distanciation sociale devra être respectée pour toute la durée de l’événement. Un maximum de cinquante personnes sera admis sur les lieux de l’événement.