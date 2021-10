20 ans de jumelage pour Saint-Camille et le Mali

Saint-Camille - Le Centre le Camillois et le P’tit Bonheur de Saint-Camille ont été l’hôte d’un événement tout à fait unique, le 22 septembre, lors d’un 5 à 7 célébrant les 20 ans du jumelage culturel entre la Commune de Dégnékoro au Mali et la Municipalité de Saint-Camille en Estrie.

Plus de cinquante personnes se sont réunies dans le nouvel Espace Mali au Centre le Camillois pour célébrer, dans le plus grand respect des mesures sanitaires, cet anniversaire exceptionnel.

Ce fut l’occasion de prendre « le verre de l’amitié », de faire un tour d’horizon de ces 20 ans de jumelage, de partager nos souvenirs et de faire le lancement du livre « Saint- Camille | Dégnékoro, 20 ans dejumelage, d’amitiés et de solidarité ». « Un recueil de témoignages, récits et photographies relatant cette belle aventure », soulignait Louise Desrochers, présidente de l’Association des femmes de Saint-Camille (AFSC).

L’événement aura permis aux invités de voir ou revoir l’exposition photographique intergénérationnelle « Mémoire, reconnaissance et qualité de vie » à la galerie l’Espace Hortense du P’tit Bonheur de Saint-Camille.

Ce projet proposait de photographier les 38 personnes les plus âgées et les 38 enfants les plus jeunes de Saint-Camille, ainsi qu’un aîné et un jeune de chacun des neuf villages de la Commune de Dégnékoro. L’aîné et l’enfant s’offraient un objet symbolisant une valeur qu’ils désiraient transmettre.

Sept années ont passé depuis sa création. Pour les petits et les grands ce fut un moment fort émouvant de la découvrir ou de la redécouvrir lors de cette soirée du 22 septembre. L’exposition se poursuit jusqu’au vendredi 29 octobre 2021.

« Il était une fois...La solidarité entre Saint-Camille et la commune de Dégnékoro est un conte fabuleux dont l’histoire ne cesse d’évoluer depuis maintenant 20 ans. Ce conte a d’ailleurs commencé par... un festival du conte. N’eût été ce festival et l’accueil qu’il reçut de la communauté de Saint- Camille, le CSI n’aurait sûrement jamais eu l’idée de favoriser un jumelage entre Saint- Camille et la commune de Dégnékoro. Les liens sociaux issus de ce jumelage sont l’essence même d’une solidarité basée d’abord et avant tout sur des valeurs de respect et de partage. » Extrait du livre sur les 20 ans du jumelage lancé le 22 septembre.