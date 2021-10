Ian Fournier amorce le Voyage dans le temps

Saint-Denis-de-Brompton (SFT) —Dans le cadre des journées de la culture, ayant pour thème Voyage dans le temps, l’auteur compositeur interprète Ian Fournier et ses deux talentueuses musiciennes ont ouvert le bal en offrant un spectacle intimiste dans l’église de Saint-Denis.

C’est une petite scène placée au centre de l’espace aménagé pour l’occasion que nous avons pu écouter les compositions pour le moins enveloppantes de l’artiste. Le son de la mandoline ou de la guitare classique, rehaussé par le soutien d’une contrebasse jouée d’une main de maître par Jeanne Corpataux-Blache, entrelacé de violon d’une netteté impeccable grâce à Véronique Turcotte, était à couper le souffle. La qualité sonore était au rendez-vous et il était ainsi possible de comprendre l’intégralité des textes nous étant présentés sur un plateau d’argent. Impressionnant pour une salle d’église. Les trois musiciens avaient un plaisir évident à jouer ensemble et cela pouvait se ressentir dans la salle, ce qui ajoute bien entendu de la chaleur et du bonheur aux spectateurs présents.

Nous offrant une introduction, ou une mise en abîme, pour pratiquement chaque composition, il était extrêmement facile de se laisser glisser dans les histoires racontées en chansons, pour le plaisir de nos oreilles et de notre imaginaire. Les spectateurs ont d’ailleurs clairement fait ressentir leur bonheur aux trois musiciens, et ce, fortement, après l’entracte, en s’exclamant après chaque pièce et en se levant à la fin pour ovationner ces artistes sans qui la vie serait bien grise.