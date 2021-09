La saison des retrouvailles au Centre d'art de Richmond

Richmond – Une nouvelle saison s’amorce, au Centre d’art de Richmond, alors qu’une douzaine de spectacles sont annoncés pour 2021-2022. Musique, humour et conte sont au menu de cette programmation diversifiée, inclusive et actuelle.

En humour

La saison s’ouvre avec la venue de l’humoriste Richardson Zéphir, qui, après un passage remarqué à l’émission Big Brother l’hiver dernier, présente son premier one man show. Élu coup de cœur du public, Richardson a su se démarquer par ses mimiques bien typées et son côté absurde. (18 septembre.)

Les friands d’humour pour également aller à la rencontre de Philippe Laprise. (13 novembre.)

En musique

Finaliste aux Francouvertes 2019 et révélé au grand public à La Voix, Alex Burger présentera son album Sweet Montérégie sur scène cet automne. Rock et country se côtoient dans la musique de celui qu’on peut également entendre au sein des formations Bon Enfant et Mon Doux Saigneur. (29 octobre.)

Dans la mouvance néoclassique, la musicienne et comédienne Viviane Audet présentera, seule au piano et au Wurlitzer, Les filles montagnes, un récit pianistique où la tragédie de la Polytechnique est suggérée au fil des 11 pièces. À quelques jours du triste anniversaire de l’événement, le public du Centre d’art sera transporté au cœur de cette soirée de décembre 1989, dans un hommage musical façonné d’ombre et de lumière. Les filles montagnes sera suivi, en deuxième acte, d’une douzaine de pièces coup de cœur composées par Viviane Audet et ses acolytes Robin-Joël Cool et Alexis Martin, pour des films et des documentaires. (Les rois mongols, Camion, Lafortune en papier, etc.) (27 novembre.)

En décembre, place aux festivités, avec Yves Lambert Trio! Le spectacle Tentation plongera au cœur du répertoire traditionnel. (11 décembre.)

Natasha Kanapé, poétesse-slameuse, autrice et comédienne innue de Pessamit, offrira une soirée de poésie, chant et musique sous le signe de l’échange et de la rencontre entre les peuples et les cultures. (5 février)

En avril, le Centre d’art présente un coup de cœur de la région! L’artiste Gabriel Noël, originaire de Durham-Sud et maintenant installé à Sherbrooke, invite le public à découvrir son deuxième album, Atterrissage, à paraître cet hiver. L’album a d’ailleurs été partiellement enregistré au Centre d’art de Richmond, dans le cadre d’une résidence. Des chansons folks aux riches harmonies et des paysages intérieurs où le rêve et la lucidité se répondent doucement. (2 avril)

Damien Robitaille se déconfine chez nous, en mai! Celui qui a fait un tabac sur les réseaux sociaux pendant la pandémie en véritable homme-orchestre s’amène avec ses plus grands succès. (7 mai)