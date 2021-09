À auteur d’enfant édition Valcourt : une expérience créative unique

Valcourt – « Les enfants imaginent et écrivent des histoires. Des artistes les illustrent. Un livre on en fera! »; c’est le concept du projet À auteur d’enfant qui se tiendra le 25 septembre dès 13 h, au tout nouveau hangar du Studio B-12 de Valcourt (649, rue Desormeaux). Dans le cadre des Journées de la Culture, Valcourt 2030 et le Studio B-12 proposent cette expérience créative unique en son genre qui procurera des souvenirs inoubliables à toute la famille.

Chaque enfant écrit une histoire issue de son imagination, à la maison, à l’école ou sur les lieux de l’événement. Ils ont entre 3 et 15 ans, avec une majorité entre 7 et 9. Les histoires des plus petits sont écrites par des plus grands, en respectant leur « poésie ». Les histoires, écrites à la main, dans la langue privilégiée de l’enfant, sont corrigées par les parents, les professeurs ou sur place par un professionnel de l’écriture. Un collectif de dessinateurs émérites de la région où se tient l’activité est rassemblé et attend, crayon en main. Chaque enfant lit son texte à l’un d’eux qui, immédiatement devant lui, illustre l’histoire. Une scène, avec Maître de Cérémonie, invite aussi les jeunes auteurs à lire leurs créations au micro. L’activité est gratuite et ouverte à toutes et tous sans sélection ni discrimination.

Les textes et dessins originaux numérisés sur place sont aussitôt remis gracieusement aux enfants.

Mais le tout ne s’arrête pas là! Les dessins et leurs histoires numérisés seront ensuite assemblés dans un vrai livre d’histoires qui sera offert aux participants lors d’une activité de lancement qui aura lieu au Centre Culturel Yvonne L. Bombardier dans les semaines suivant l’activité.

L’inscription n’est pas obligatoire, mais souhaitée pour permettre aux organisateurs de gérer l’achalandage sur le site. Vous pouvez procéder par téléphone au 450-532-2030, par courriel au valcourt2030@outlook.com ou en visitant le site Web www.valcourt2030.org/projets . Notez que la journée se déroulera dans le respect des normes sanitaires en vigueur pour la sécurité de tous.

Cette activité est rendue possible grâce à l’appui de la MRC du Val-Saint-François, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, Cooptel, Cordé Électrique, Écopak, Set47 et SLIG.