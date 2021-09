Les journées du patrimoine religieux à Richmond : les 11 et 12 septembre

Richmond – Dans le cadre des Journées du patrimoine religieux, les 11 et 12 septembre, le Musée vous invite à venir apprécier les caractéristiques historiques, architecturales et artistiques de l’ancienne église Saint-Paul construite en 1889.

Situé à Richmond, ce bâtiment qui abrite le Musée depuis plus de 20 ans, se distingue par son architecture néogothique et présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique témoignant de la production ardoisière des Cantons-de-l’Est. À ce titre, il faut rappeler que l’église Saint-Paul est l’une des deux seules églises québécoises dont le toit et la flèche du clocher sont recouverts d’ardoises.

À l’occasion des journées du patrimoine religieux, le Musée de l’ardoise vous propose donc le samedi 11 septembre et le dimanche 12 septembre des visites libres de 12 h à 16 h et des visites guidées à 13 h et à 15 h.

La région de Richmond compte de nombreuses églises patrimoniales. Toutefois, trois d’entre elles, dont l’église Saint-Paul, sont apparentées. Surnommées « Les trois sœurs de Richmond », elles ont été construites en 1887, 1888 et 1889 et sont vraisemblablement nées d’un même père. Elles ont conservé leur toiture d’origine en ardoises, mais elles n’ont pas révélé l’identité de celui qui leur donna naissance… Le Musée de l’ardoise et Héritage Val-Saint-François vous invitent à les découvrir à travers un circuit piétonnier, le samedi 11 septembre à 14 h. En cas de pluie, cette activité sera reportée au dimanche.

Les personnes intéressées à participer à l’une ou l’autre de ces activités gratuites sont invitées à se présenter au Musée de l’ardoise situé au 5, rue Belmont à Richmond.

Toutes ces activités sont gratuites et seront offertes en conformité avec les règles sanitaires en vigueur les 11 et 12 septembre. Pour information, www.centreardoise.ca ou 819 826-3313.