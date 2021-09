Le retour des séjours exploratoires: découvrir la région des Sources

Val-des-Sources - Ça y est, c’est le retour tant attendu des séjours exploratoires! Les 8-9-10 octobre prochains, laissez-vous guider par l’Escouade d’accueil de la région des Sources afin d’y vivre un week-end découverte des plus inspirants!

L’Escouade d’accueil

L’Escouade d’accueil, c’est deux filles passionnées de la région des Sources qui connaissent les gens d’ici, les entreprises, les bonnes tables, les plus beaux endroits à connaître et tous les autres secrets bien gardés. Elles sont dédiées à l’accueil des nouveaux résidents dans le coin et leurs services sont sans-frais! Bref, elles sont des alliées incontournables à votre installation dans notre belle région!

Au programme

Le séjour exploratoire constitue une mini séduction d’un week-end pour les nouveaux/futurs résidents de la région. C’est l’occasion de rencontrer des gens inspirants, de visiter des lieux incroyables et de goûter aux saveurs d’ici. Marie- Pier explique : « Pour le séjour d’octobre, la fin de semaine sera ponctuée d’activités diversifiées. Notamment, les participants seront amenés à faire un tour d’horizon des lieux, artisans et producteurs d’ici, dans le cadre d’un rallye où ils vont sillonner la région pour la découvrir. Également, il y aura une soirée souper-spectacle avec Ingrid St-Pierre dans l’ambiance chaleureuse et intime du P’tit Bonheur de Saint-Camille. ». Véronique ajoute : « En prime, cette fabuleuse visite découverte aura lieu durant l’une de nos plus belles saisons, celle de la flambée des couleurs. »

Leurs partenaires

Découvrir la vie en région grâce aux séjours exploratoires est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires dont le Gouvernement du Québec, Place aux jeunes en région, la Caisse Desjardins des Sources, la MRC des Sources, la SADC, le député André Bachand, de même que l’ensemble des municipalités de la région des Sources. « Un accompagnement personnalisé des nouveaux résidents est un gage de réussite quant à leur intégration dans leur nouveau milieu de vie, mentionne monsieur Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources. Soyons tous des alliés dans la réalisation de leurs projets au sein de notre communauté. »