Le Symposium des Arts de Danville dévoile la programmation de sa 22e édition

Danville(RL) — C’est avec une toute nouvelle image teintée de couleurs plus contemporaines et dynamiques, ainsi que flanquées du slogan révélateur « Votre Sympo », que le comité organisateur de la 22e édition du Symposium des arts de Danville lança officiellement sa programmation lors d’un point de presse tenu le vendredi 20 août dernier.

L’évènement artistique, qui retrouvera une formule somme toute plus traditionnelle cette année, se déroulera du 3 au 6 septembre au cœur du petit village de Danville. Le nouveau président du conseil d’administration M. Alain Caron était on ne peut plus fier d’annoncer la présence de 36 artistes peintres et sculpteurs professionnels dans la municipalité, lors de la fin de semaine de la fête du Travail. Ces derniers seront d’ailleurs sous la présidence d’honneur de M. Gérard Boulanger, artiste peintre membre du temple de la renommée du Symposium.

« Après une édition que l’on qualifierait de clin d’œil l’an dernier, nous revenons avec une programmation qui est véritablement axée sur le retour à l’essentiel de l’existence du symposium, soit l’accueil de nos artistes et la démonstration de leurs œuvres. », commenta Alain Caron. Devant tout de même apporter quelques ajustements en raison des règles sanitaires, l’organisation a malheureusement dû se résoudre à laisser tomber la formule du grand chapiteau de spectacles. Le comité misera plutôt sur de petites haltes situées aux entrées des quatre salles d’expositions, où performeront musicalement différents artistes locaux, afin d’agrémenter les possibles temps d’attentes. Cette partie de la programmation est d’ailleurs prise en charge par l’équipe du BEAM (bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia). Le volet jeunesse, qui est toujours très important pour l’organisation, sera une fois de plus au centre des activités de la programmation avec entre autres divers ateliers de créations de marionnettes et d’instruments de musiques à la place Desjardins. À noter que des balados historiques, ainsi qu’une pièce de théâtre seront aussi offerts au public. « Nous sommes très contents d’être en mesure de tenir cette édition, car il faut avouer qu’en raison de la pandémie, il a fallu travailler doublement plus fort pour y parvenir. », ajouta fièrement le président.

À noter que les billets pour le tirage de la toile d’honneur intitulée « Passage » et commandité par Alliance Magnésium, sont présentement en ventes au coup de 5 $ via le site www.loto-cacao.com. Le CA du Symposium des arts de Danville invite donc la population à venir célébrer les arts visuels du 3 au 6 septembre prochain, ainsi qu’à consulter le site du symposium au : www.symposiumdedanville.com afin de connaitre l’évolution des règles et mesures sanitaires en vigueur durant le déroulement des activités.