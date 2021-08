L’avant-dernier jeudi 5 à 7 en musique à la Poudrière

Windsor (SFT) —Pour l’avant-dernier spectacle de musique offert lors des 5 à 7 au Parc historique de la Poudrière de Windsor, vous aurez le plaisir de voir jouer ensemble 4 amis de longue date. En général, amitiés en musique rime avec complicité et bon synchronisme. Ced et ses potes, c’est un spectacle offrant un survol de plusieurs styles que Cédric Allard (Ced) a touché au cours de sa carrière de musicien.

Quelques classiques de la chanson française, de la musique folk, du rock, en passant par la musique du monde, il y en aura pour tous les goûts. Nous avons même entendu entre les branches qu’il y aura des invités surprises. Si vous vous demandez qui sont ses potes, on parle de Pium Nadeau à la guitare, de Dominique Rancourt au violon et piano et de Sébastien Michel aux percussions, sans oublier bien évidemment Cédric Allard multi-instrumentiste chanteur. Ne manquez pas cette avant-dernière soirée en musique, ce jeudi 19 août !

Un rendez-vous à ne pas manquer. De la nourriture et des boissons seront servies sur place et il n’est pas nécessaire de réserver avant de s’y présenter.