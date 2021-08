Plus que quelques jours avant le retour du Festival

Val-des-Sources(RL) —Le comité organisateur en est aux derniers préparatifs en vue de la présentation du Festival des Gourmands de Val-des-Sources, qui aura lieu cette fin de semaine sur le site du parc Dollard. L’aide étant toujours une denrée essentielle en de pareilles situations, l’organisation a d’ailleurs fait un appel à quiconque désirait travailler à la préparation du site, par la voix de sa page Facebook en début de semaine.

De plus, avis aux intéressés, il fut possible d’apprendre qu’il y avait toujours quelques bracelets de disponibles pour les deux journées d’activités. Rappelons que les spectateurs présents dans le parc, auront l’opportunité de voir The Blueberries et Kaïn sur la scène ABS Remorque le vendredi, alors que le Rock Road Band, Paul Daraîche, le Reel Country Band, et Brigitte Boisjoli prendront place à tour de rôle lors de la soirée du samedi. Ne manquez pas d’encourager les organismes locaux à la place de la gourmandise au cours de la fin de semaine, ainsi que de profiter pleinement des activités familiales gratuites en journée le samedi.

Bon Festival à tous !