Spectacle gratuit à St-Denis-de-Brompton : Alexo & Bisha en vacances

Saint-Denis-de-Brompton —Le duo cirque et clown Alexo & Bisha sera en prestation extérieure le 21 août à 13 h 30 à Saint-Denis-de-Brompton, au terrain de soccer situé derrière Le Stardien. Une belle occasion d’apprécier les artistes Sarah Touchette et Alexandre Tessier, lauréats du prix Excellence Culture Estrie 2020. Du maïs soufflé, de la barbe à papa et des breuvages seront vendus sur place.

L’événement se veut écoresponsable et il est recommandé d’apporter vos bouteilles d’eau. En cas de pluie, le spectacle clownesque sera reporté au 22 août à 13 h 30. Si le temps demeure maussade, la prestation se tiendra dans la grande salle du Stardien en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Le spectacle est une présentation du Comité culturel Saint-Denis-de-Brompton.