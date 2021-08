Les samedis de rire au parc historique de la Poudrière de Windsor, dernière chance pour l’été 

Windsor (SFT) —Cet évènement qui a débuté sous forme de soirée d’humour au Moulin 7 à Val-des-Sources refait surface dans une autre MRC à notre plus grand plaisir. Le concept de cette soirée est simple et efficace, ce pour quoi ça fonctionne autant ! Chaque mois pendant l’été, 3 humoristes de la relève et l’animatrice Émilie Lapointe viennent vous faire rire, qui que vous soyez. C’est en effet un des buts de l’animatrice, de répondre à l’appel de tous les types d’humours (autant que faire se peut) en offrant deux séquences de 15 minutes en introduction, et ce, par deux humoristes à l’humour différents l’un de l’autre, pour finir avec une dernière partie d’une durée de 30 minutes. Comme ça, on est certain que tout le monde en aura pour son argent. Pour la dernière édition, et non la moindre, des Samedis de rire cet été, nous aimerions vous présenter les trois humoristes participants ainsi que l’animatrice, qui sera bien évidemment de la partie en ce samedi 21 août prochain au parc historique de la Poudrière de Windsor ;

Manu P. Lemieux

Humoriste, auteur, metteur en scène et expert en céréales pour enfant, ce p’tit gars du Lac exerce le métier de comique depuis maintenant 10 ans. Ancien membre du trio les Sodas Mousse et du duo Chauffé, Éclairé, il fait maintenant cavalier seul avec ses blagues et son bol de céréales.

Derrick Frenette

C’est un humoriste chevronné qui, en plus d’avoir assuré la première partie de Philippe Bond à plus de 300 reprises et d’avoir participé à plusieurs Galas télévisés au fil des ans, est comédien. Vous avez pu le voir dans Toute la vie et dès cet automne dans l’émission La tour à TVA. Derrick a un humour rassembleur qui fait mouche à tout coup !

Alphé Gagné

Il a commencé sa carrière en tant que comédien, pour ensuite devenir humoriste. Avec son énergie débordante, il nous emporte dans toute sorte d’anecdotes amusantes.

Émilie Lapointe

Émilie est une photographe montréalaise originaire du petit village de Wotton. Sur scène comme pour ses photos, elle nous entraine dans des anecdotes de son train de vie fort sympathique.

Pour toute réservation, veuillez appeler au 819-845-5284. Il est à noter que le coût des billets est de 10 $ en prévente et de 15 $ sur place. L’évènement a lieu le samedi 21 août prochain au parc historique de la Poudrière de Windsor, à 19 h 30, ne manquez pas ça !