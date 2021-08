Le Symposium des arts de Danville procède au dévoilement de la toile d’honneur de sa 22e édition

Danville(RL) — Le comité organisateur du 22e Symposium des arts de Danville a procédé en début de semaine au dévoilement de la toile peinte de la main de son président d’honneur 2021, M. Gérard Boulanger. L’œuvre peinte sur motif intitulé Passage et dont l’évaluation s’élève à 2500 $ fera l’objet du tirage annuel du Symposium en étant la toile d’honneur de l’évènement. Il nous est par ailleurs possible d’admirer sur celle-ci un paysage bucolique marqué par l’influence des saisons.

L’artiste Gérard Boulanger est une figure de proue du symposium, alors que ce dernier fût intronisé au temple de la renommée de l’évènement en 2019. Né à Québec en 1953, ce diplômé en dessin industriel se consacra finalement entièrement à son art à compter de 1984. « Ses œuvres sont le reflet des paysages qui l’animent où le milieu bâti se confond avec la nature et le quotidien. On le retrouve régulièrement dans les coins pittoresques du Québec transportant sur sa toile les paysages selon sa sensibilité à la nature et son interprétation personnelle. » Peut-on par ailleurs lire dans sa biographie publiée sur le site internet de l’artiste dont il est possible de retrouver des œuvres un peu partout dans le monde. Il est à noter qu’une fois de plus cette année l’entreprise Alliance Magnésium, s’associe à l’évènement en tant que partenaire de premier ordre et commanditaire officiel, en assurant le financement de la toile.

Dans le but de limiter le nombre de bénévoles dans les salles lors du Symposium, de maximiser la fluidité de la circulation des visiteurs tout en s’assurant du bon fonctionnement de la vente de billets pour le populaire tirage, l’équipe du Symposium a fait appel pour son édition 2021, à une entreprise externe se spécialisant dans l’aide technologique aux OBNL pour la gestion de la vente de billets. C’est donc par l’entremise de la plateforme internet Loto-Cacao, dont le nom est issu des nombreuses campagnes de financement comptant sur la vente de palettes de chocolats, que la population peut dès maintenant se procurer des billets pour le tirage au coût de 5 $ chacun. (https://loto-cacao.com/achat-billets/)

Bonne chance à toutes et à tous !