Des ressources en littératie numérique pour garder les aînés en sécurité et connectés pendant la pandémie

La connectivité n'a jamais été aussi importante que l’année dernière, lorsque la pandémie nous a séparés de nos amis et de nos familles pendant si longtemps. Parce qu’elles sont plus vulnérables face à la COVID-19, les personnes âgées pratiqueront probablement la distanciation physique pendant une plus longue période que la population générale. Malheureusement, cet isolement peut avoir d’importantes répercussions.

Une étude récente a révélé que l’isolement social expose les personnes âgées à un risque accru de dépression et d’anxiété, et qu’il peut même entraîner des problèmes de santé, tels qu’un déclin cognitif et des maladies cardiaques. Les personnes ayant des liens sociaux forts sont deux fois moins susceptibles de souffrir des effets négatifs de l’isolement que celles qui ont peu de contacts sociaux.

Pourtant, il existe un décalage en ce qui concerne l’accès à la technologie.

D’après Statistique Canada, environ 30 pour cent des aînés n'utilisent pas Internet. Parmi ceux qui ont accès à Internet, beaucoup ne possèdent pas les compétences numériques nécessaires pour utiliser des outils qui pourtant pourraient avoir une incidence positive sur leur santé mentale et leur bien-être.

ABC Alpha pour la vie Canada, un organisme national de littératie sans but lucratif, offre une série de ressources gratuites destinées aux adultes qui souhaitent améliorer leurs compétences en littératie numérique. Grâce à deux de ses programmes, Ados enseignant aux adultes et Question d’Internet ABC, tout le monde peut accéder à une grande variété d'outils, de ressources et de plans de cours téléchargeables pour mieux s’y retrouver sur le Web.

Ces ressources incluent notamment des outils pour rester en sécurité en ligne en apprenant à repérer les pourriels ou à créer des mots de passe forts, mais aussi pour savoir comment télécharger et utiliser des applications telles que Spotify, Facebook et YouTube.

Ces ressources sont à la disposition des particuliers ainsi que des groupes communautaires qui souhaitent organiser des ateliers pour aider les personnes âgées de leur communauté à acquérir de précieuses compétences en littératie numérique.

« La pandémie de COVID-19 a mis au grand jour la réalité de l’isolement et de la solitude chez les aînés au Canada, et a montré la nécessité de donner aux personnes âgées des compétences en littératie numérique », a déclaré Elizabeth Robinson, directrice des programmes chez ABC Alpha pour la vie Canada. « Bien que le nombre d’apprenants adultes et de personnes âgées ayant accès à Internet augmente considérablement, beaucoup n’ont pas les compétences numériques appropriées pour utiliser Internet en toute sécurité. Nous espérons que ces ressources permettront aux adultes et aux personnes âgées d’acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour rester en contact avec leur communauté et accéder aux services fondamentaux comme la nourriture, les aides gouvernementales et les soins de santé. »

Pour accéder à des ressources gratuites en littératie numérique, visitez abcalphapourlavie.ca.

Source : HEBDO-PRESSE