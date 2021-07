Richard Letendre, au musée de l'Ardoise

Richmond (SFT) —Nous avons eu le bonheur de rencontrer Richard Letendre, un amoureux de l’arabesque verbale, afin qu’il nous parle de son prochain spectacle, présenté au Musée de l’Ardoise, intitulé Mes mots. Afin d’apprécier pleinement le spectacle en 18 tableaux et l’univers qui vient avec, un petit récapitulatif de ce qui a influencé les différentes histoires à saveur de faits vécus s’impose. Richard, un homme qu’on peut voir comme étant un opportuniste optimiste, a toujours suivi son instinct. Ce qui fait que ses expériences se suivent, sans toutefois se ressembler. Ayant pour inspirations principales l’humoriste français Raymond Devos et le dramaturge roumano-français Eugène Ionesco, Richard se concentre sur l’humour qui se passe en haut de la cravate, pas en bas de la ceinture.

On en comprend donc que l’humour orienté vers les jeux de mots avec une jonglerie d’homophones pourra venir titiller vos neurones avec plaisir. Se décrivant entre autres comme un pusher de rires, Richard a, pour ne nommer que quelques expériences, animé plus de 500 soirées de meurtres et mystères, pour ensuite devenir animateur de soirées plus classiques. Son premier one man show aura lieu au Lion d’or (rien de moins !) pour célébrer ses 50 ans. C’est alors qu’il se fait approcher pour participer à une émission de radio sur les ondes de CKMF. Prenant une pause de théâtre d’une courte durée, monsieur Letendre ouvre une boutique de boutons à Montréal, nommée Rix Rax. Son aventure se poursuit, lors de l’ouverture d’une autre petite boutique de rubans et boutons, qui aura pignon sur rue sur la rue St-Hubert. Cette boutique avait une double utilité, se transformant en théâtre le soir arrivé. Notre chance est alors arrivée lorsque le duo Richard Letendre et Lori Hazine-Poisson décida de s’installer dans notre coin de pays, à Danville. Nous offrant ainsi un accès à la dramaturgie ici, en Estrie.

Le spectacle Mes mots est donc composés de souvenirs familiaux, dans l’ordre et dans le désordre, tout en étant une critique sur notre société avec bien entendu, une touche humoristique. Pour réserver vos places, il faudra appeler au (819) 826-3313. Les représentations auront lieu les samedis 17, 24 et 31 juillet prochains.