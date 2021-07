Une programmation attrayante à la Résidence Michèle-Trudel à l’été 2021

Kingsbury (SFT) —Du 5 au 12 juillet prochain, l’auteure Juliana Léveillé-Trudel sera l’hôte d’un séjour se déroulant sur les lieux de son enfance, au 900, chemin Valley, à Kingsbury. C’est le début d’une série d’évènements à la Résidence littéraire Michèle-Trudel, offert par les Productions de Brousse, présentant notamment le poète Charles Sagalane et l’auteur Louis Hamelin.

Né à Grand-Mère en 1959, Louis Hamelin a remporté le Prix du Gouverneur général pour son premier roman, La Rage, en 1989. Il a ensuite fait paraître de nombreux recueils de nouvelles et romans, dont La Constellation du Lynx (Boréal, 2010), qui a reçu le Prix des libraires du Québec et le Prix littéraire des collégiens. Il est également chroniqueur au quotidien Le Devoir. Le 17 juillet, il se joindra aux auteur.es Charles Sagalane et Juliana Léveillé-Trudel pour une causerie portant sur l’écriture et le territoire à la salle communautaire de Kingsbury.

Une installation de la bibliothèque de survie sur l’île du marais aura lieu avec Charles Sagalane et Juliana Léveillé-Trudel le mardi 6 juillet prochain. Le thème vous intrigue ? La seule question à se poser, comme l’entrée est gratuite est ; et pourquoi pas ? Tentez l’expérience et aller vous tremper les pieds dans une pluie de mots doux au cœur de la forêt Estrienne. En cas de pluie l’installation sera remise au lendemain. La Bibliothèque de survie est un projet littéraire hors-norme, en territoire et sur le web, que Charles Sagalane anime depuis 2013. Une série de bibliothèques sauvages sont posées dans des lieux emblématiques et pittoresques afin de surprendre les visiteurs et de leur permettre de renouer aux joies de la lecture. À l’automne 2021, l’écrivain publiera son récit de l’aventure à La Peuplade.

Une causerie avec Louis Hamelin et Charles Sagalane, animée par Juliana Léveillé-Trudel, ayant pour thème Écriture et territoire aura lieu à la salle communautaire le vendredi 9 juillet prochain à 19h. Une autre activité avec promesse d’envoûtement pour les amoureux des mots, offerte gratuitement.

Une foule d’autres activités seront également offertes et nous vous invitons à aller visiter la page Facebook de la Production de Brousse pour plus de détails.

Pour toute réservation ou questionnement en lien avec les activités offertes, nous vous invitons à communiquer via l’adresse courriel suivante ; productionsdebrousse@gmail.com