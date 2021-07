Les jeudis du Centre d’art au centre-ville de Richmond

Richmond – Le Centre d’art de Richmond annonce une nouvelle série de spectacles extérieurs gratuits : Les jeudis du Centre d’art.

Les professeurs de l’école de musique (et musiciens hors pair!) du Centre d’art de Richmond vont à la rencontre du public cet été. Trois spectacles extérieurs gratuits seront présentés à la Place René-Thibault, située au centre-ville de Richmond. Alex Kehler, professeur de violon, Roxane Beaulieu, professeure de piano et d’éveil musical et Sophiane Fillion, professeure de trompette et d’éveil musical occuperont la scène dans le cadre de soirées festives.

29 juillet, 19h : Alex Kehler et Félix Michaud-Duhamel

Véritables prodiges de la musique traditionnelle, Alex Kehler et Félix Michaud-Duhamel forment un duo satellite de leur groupe Les siffleurs de nuit, en plus de contribuer séparément à de nombreux projets bien connus de la sphère trad, lesquels les ont portés dans différents coins du globe. Ils présenteront en primeur à la Place René-Thibault un spectacle tout spécialement monté pour leur participation au Festival de violon traditionnel de Sutton qui aura lieu en août prochain. Pigeant dans les répertoires de musique folklorique québécoise, bretonne et scandinave, ces multi-instrumentistes de grand talent promettent de dégourdir le public!

12 août, 19h : Sophianne Fillion et Roxane Beaulieu

À la trompette et au piano, Sophianne Fillion et Roxane Beaulieu s’éclatent sur scène dans un répertoire jazzy constitué d’adaptations de pièces pop et de reprises dynamiques. Musiciennes de grand talent, ces pétillantes jeunes femmes sont complices depuis plus de dix ans. On a pu les entendre toutes deux au sein du collectif de musique métissée Voyageurs nus. Roxane se produit également avec le groupe MAZ, maintes fois nommé à l’ADISQ et aux Canadian Folk Music Awards.

26 août, 19h : Roxane Beaulieu et invités

Aux côtés de son père Robert Beaulieu, guitariste chevronné, Roxane Beaulieu déploie, au piano et à la voix, un heureux mélange de pièces à tendance jazz et de compositions personnelles. Certains se souviendront du groupe Tangara, formé par la famille Beaulieu, qui s’est maintes fois produit dans la région en plus d’avoir effectué un passage remarqué au Festirock du Centre d’art. Si le contexte le permet, des invités se joindront au duo familial, dont la complicité est palpable. Une soirée conviviale et chaleureuse!