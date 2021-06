Concert Orford Sur La Route à Saint-François-Xavier

St-François-Xavier-de-Brompton —La Municipalité de St-François-Xavier-de-Brompton et le Conseil de Fabrique vous invitent à assister à un concert GRATUIT organisé par Orford Musique le mercredi 28 juillet à 19 h 30, à l’église de Saint-François-Xavier.

Le concert ne dure qu’une heure et il n’y aura pas d’intermission.

Vous entendrez Émilie Auclair au violon et Samuel Blanchette-Gagnon au piano.

Émilie s’est déjà produite comme soliste avec des ensembles tel que les Violons du Roy, l’Orchestre symphonique de Québec et l’Orchestre symphonique de Lévis, et on a pu l’entendre en récital à plusieurs reprises au festival Musique de chambre à Sainte-Pétronille et à Orford Musique entre autres. Elle fera prochainement ses débuts comme soliste avec les orchestres « I Musici » de Montréal et de Brucellensis. Elle est également récipiendaire de plusieurs autres prix et distinctions tels que le premier prix du Concours de musique du Canada-Canimex, le Prix du public du Concours OSM, le Prix de la Fondation de l’Orchestre symphonique de Québec et le Prix de la Fondation des Violons du Roy.

Samuel a été gagnant du prestigieux Prix d’Europe 2019 et du prix du Centre de Musique canadienne, lauréat du Tremplin international (Concours du Canada), il se produit régulièrement comme « récitaliste » et comme soliste avec des ensembles tels que l’Orchestre Symphonique de la Côte-Nord, l’Orchestre des Jeunes de Montréal et l’orchestre de chambre Appassionata. Il a même enregistré pour les Violons du Roy et avec le Quatuor Saguenay. Samuel a donné des concerts au festival Musique de Chambre à Ste-Pétronille, à l’Académie Riviera en Suisse, à la Cathédrale Holy-Trinity de Québec et dans la série Sine Nomine de Québec. Il est également pianiste pour l’académie de direction d’orchestre du Festival international du Domaine Forget. Son plus récent album, enregistré avec la violoniste Marie Bégin, paraîtra en juin 2021 sous étiquette Atma Classique.

Pour y assister, il faudra s’inscrire directement à la réception d’Orford Musique au numéro 819-843-3981 poste 232. C’est une nouvelle obligation, car les dirigeants d’Orford Musique doivent contrôler le nombre de personnes selon les places réduites prescrites selon la Santé publique. Toutefois, les concerts Orford sur la Route demeurent gratuits.

Si vous préférez vous inscrire par internet, voici le lien direct de notre concert gratuit:

https://orfordmusique.tuxedobillet.com/main/orford-sur-la-route-saint-francois-xavier-de-brompton

Faites vite, les places sont limitées

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration financière de la Municipalité de Saint-François-Xavier, le député provincial André Bachand, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Ville de Windsor, le député fédéral Alain Rayes et le Jardin des Sages de St-F-X.

Il leur fera un grand plaisir de vous accueillir à ce concert donné par des étudiants talentueux en piano et violon.

Pour plus de confort, apportez vos coussins!