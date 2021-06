Le théâtre Effet-V, ou l’art de déconstruire ce qui a été, afin de tout remodeler

Danville/Richmond (SFT) —La compagnie Effet-V inc., ça vous sonne une cloche ? Cet organisme de charité a été fondé en 1985 par Lori Hazine Poisson, et ne cesse de se réinventer depuis. C’est d’ailleurs la signification de son nom. En effet, le Verfremdungeffekt, qui signifie (en simple) aliénation de l’audience ou effet de distanciation, permet de comprendre la manière dont les pièces sont abordées par l’organisme. En bref, les pièces, chansons, poèmes ou autres prestations sont présentés d’une façon bien personnelle, pouvant déstabiliser l’audience, créant ainsi un état de distanciation qui permet une nouvelle perception de l’œuvre présentée. Nous vous invitons à lire sur le sujet si votre curiosité est piquée, cela étant une explication de l’effet bien sommaire.

En 2009, une alliance plus qu’intéressante permit à Le Laboratoire Effet V inc. de voir le jour. Grâce à l’association de deux visions complémentaires, celle de Lori Hazine Poisson et de Richard Letendre, le laboratoire sera en opération jusqu’en 2016, produisant une dizaine de spectacles et recevant en résidence plusieurs artistes et évènements, le tout dans l’intimité de la boutique Rubans, Boutons dont Richard était le propriétaire. Le soir, la boutique se transformait en petite salle intimiste accueillant une foule de petits évènements surprenants.

En 2013, Effet-V inc. conçoit le Lab-Mobile (prononcé mobile), qui permet une sortie des spectacles au format de leur création. Le Lab-Mobile s’installe d’ailleurs à Danville peu après, en 2016. Vous avez certainement entendu parler d’un de leurs évènements ayant été en circulation dans la MRC des Sources et du Val-St-François depuis. Pour n’en nommer que quelques-uns ; Charlotte du Mexique de Fernando Del Paso, deux Meurtres et mystère, Qui est ce Ionesco ? de Richard Letendre, le balado SHIPTON mort ou vif, l’activité 19 degrés de séparation ayant eu lieu lors du premier confinement, et plus encore.

Le Lab-Mobile est présentement à la recherche d’un lieu où poser son équipement scénique, afin d’y présenter ses productions, mais aussi afin de présenter une programmation multidisciplinaire, pour rejoindre un public plus large. Cette scène alternative se veut un projet locorural et un lieu de promotion pour les artistes professionnels de la MRC des Sources, du Val-St-François et environs. Vous connaissez un tel lieu ? Communiquez avec Lori Hazine Poisson à l’adresse courriel suivante : lorihazinepoisson@hotmail.com.

Une source de créativité bienvenue dans la région, provenant de Paris, en passant par Montréal pour ensuite établir ses racines à Danville, cette entreprise cherche à se sédentariser, autant que faire se peut, afin de déployer ses ailes plus encore.