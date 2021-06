Lire pour grandir !

Richmond (MF) - Lorsqu’un livre est lu à voix haute, la voix qui raconte calme, fait rire, éveil, etc. On le sait, quand un livre est bon, les enfants ne s’en lassent pas. Ils le redemandent ! Le Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture du Val-Saint-François multiplie les initiatives pour intégrer le plaisir de la lecture dans le quotidien des enfants de moins de 12 ans. Entretien avec la coordonnatrice Michèle Laberge, 43 ans.

Depuis quand ce comité existe-t-il ? « Les premiers balbutiements datent de 2007, précise-t-elle. La majorité des membres fondateurs sont toujours présents, ce qui démontre une belle motivation de leur part ! Les acteurs du milieu (organismes communautaires, bibliothèques, services de garde, écoles, etc.) travaillent ensemble et offrent des outils aux familles pour les enfants visant à intégrer l’éveil à la lecture et à l’écriture dans le quotidien des familles de la région. »

Par exemple ? « Pensons aux dons de livres neufs dans les paniers de Noël de la MRC, poursuit Mme Laberge. Au projet Lire et faire lire, un programme intergénérationnel en lecture au Québec. Une fois par semaine, des bénévoles-lecteurs de 50 ans et plus rencontrent des groupes d’enfants pour leur faire la lecture dans les services éducatifs de garde à l’enfance et les écoles. Aussi, nous avons implanté des croques-livres (de petits kiosques d’échange de livres destinés aux enfants) dans 18 municipalités du Val. Chaque année, à la rentrée scolaire, on offre gratuitement à 2 500 familles un planificateur familial. Il s’agit d’un grand calendrier animé de dessins — faits par les enfants — sur le thème de la lecture, qui offre moult petites astuces et activités au quotidien pour soutenir la lecture. Et en ce moment, nous planchons sur un projet issu d’une tradition japonaise et qui sera présenté à l’automne : le kamishibaï. Il s’agit d’un petit théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. Une façon amusante de présenter des histoires ! » D’autres activités ont également lieu.

Lire, écouter, voir.

Que peut-on dire sur la lecture et les enfants ? « La pratique a quand même évolué. Notamment pour ce qui est de la présence et la diversité des livres. Et ils sont très utilisés dans les milieux communautaires de la petite enfance. Cela dit, il y a encore plusieurs maisons où on ne trouve pas de livres. Notre mission de favoriser l’accès aux bouquins est donc encore pertinente ! La lecture est une belle façon de voyager en s’ouvrant l’esprit et en cultivant son imaginaire. C’est important de l’offrir aux tout-petits, encore plus dans un contexte de pandémie ! »

Quelqu’un a déjà dit que le livre est le premier musée visité par les bébés ! Il n’y a pas d’âge pour commencer à s’initier à ce plaisir…

Facebook : Comité ÉLÉ du Val-Saint-François

lireetfairelire.qc.ca