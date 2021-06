Au revoir mon ami, mon trésor

Actualités-l’Étincelle (SFT) — Nous vous parlerons ici d’un livre pour les petits, écrit par Nathalie Bossé. Avez-vous déjà été confrontés à la perte d’un animal de compagnie, sans trop savoir comment l’expliquer à vos enfants ? Ce livre personnalisable est alors fait pour vous. Vous pourrez y ajouter le nom de votre défunt animal, sa race, sa couleur, son genre et son âge. Un petit message de sa part (rédigé par vous, parents aimants), sera même ajouté pour vos petits trésors.

Dans ce livre, on y raconte l’histoire de Mélina et Julien qui vivent le deuil de leur perroquet, Samy. Entre les réactions des membres de la famille, le réconfort de l’enseignante de Julien et les souvenirs de Samy, on retrouve aussi l’histoire de votre enfant qui vient de perdre son animal de compagnie, cet ami qui lui était si cher.

Cet album personnalisé est à la fois un souvenir réconfortant et un outil pour apprendre à exprimer sa peine et réagir face à la perte de son animal de compagnie. Et surtout, il permet de découvrir qu’au-delà de la mort, les souvenirs constituent désormais un précieux trésor à conserver à jamais au fond de son cœur.

Vous pourrez vous procurer cet ouvrage unique et le personnaliser facilement sur le site web de Ton livre, ton histoire: tonlivretonhistoire.ca/produit/au-revoir-mon-ami-mon-tresor/