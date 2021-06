Procurez-vous votre laissez-passer individuel pour le Parc historique de la Poudrière

Windsor - La mairesse de la ville de Windsor, Madame Sylvie Bureau, est aller rendre visite à l’équipe de la poudrière dans leurs locaux. Mme Bureau est la première résidente de Windsor à s’être procuré son laissez-passer individuel, en présence du président M. Daniel Pelletier et d’Anne-Marie Cloutier, responsable de l’accueil du Parc.

L’équipe de la poudrière invite les résidents de Windsor et des municipalités avoisinantes à faire de même à partir du mardi 1e juin, à compter de 8h30. Il suffit de présenter une preuve de résidence à l’accueil afin de mettre la main sur son laissez-passer individuel pour un accès gratuit et en tout temps à leur réseau de sentiers 4 saisons et au spectacle multisensoriel « Mumures ».

La saison commence dès ce mardi, 1er juin à compter de 8h30, dans leurs locaux réaménagés.