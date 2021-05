Dialogue entre les arts…

Danville (MF) - Artiste multiple, la comédienne et peintre Geneviève Boivin-Roussy, 36 ans, partage avec passion sa vocation de distribuer des morceaux de bonheur via l’art ! Inaugurée le 15 mai, sa galerie G de BR est un lieu de rendez-vous artistique qui ratisse large. Quand un nouvel espace artistique aussi ambitieux voit le jour, c’est bon signe ! Entretien…

Originaire de Ville de Lorraine, Geneviève a exploité plusieurs ateliers de peinture à Montréal avant de tomber amoureuse de la région de Danville. « C’est le village culturel de l’Estrie en fait, précise-t-elle. Mon conjoint et moi, nous nous sommes installés à Saint-Adrien voilà dix ans. Depuis ce temps, on reçoit moult artistes à la maison, et j’ai compris leurs besoins. De là l’aménagement d’un lieu privé où ils peuvent créer avant la diffusion de leurs œuvres. Pour un créateur, le moment d’incubation est essentiel. Il doit s’y sentir bien ! Et comme l’idée de démarrer quelque chose à Danville m’a longtemps trotté dans la tête… c’est chose faite ! Davantage qu’une galerie, c’est une véritable maison d’arts. »

Le centre d’art est aménagé comme s’il s’agissait d’une résidence privée. Et pas n’importe laquelle ! En 1893, le bâtiment surnommé « La Grande Dame » abritant la galerie était une sellerie pour les chevaux : « Cette maison a une âme. Tous la ressentent. Une demeure spacieuse de quatre étages totalisant 4 000 pieds carrés. Ici, chaque espace est consacré à la création : la galerie, une boutique où les produits québécois sont mis à l’avant-plan, un café avec terrasse, un espace de création, une vaste cour arrière propice à la présentation de différents événements, un sous-sol qui servira de lieu d’apprentissage et une résidence pour artistes ! » Un véritable cocon à l’image de la chrysalide qui inspire les plus fabuleuses transformations.

Ne pas avoir peur ­d’aller vers la découverte

Pour Geneviève, rendre l’art accessible à la communauté est au cœur des priorités. « Souvent, dans les galeries d’art, des gens se sentent intimidés, poursuit-elle. Comme s’ils se retrouvaient dans un univers inaccessible. C’est dommage, car l’art, c’est l’âme d’un peuple. Et pour bien la cerner, on doit s’intéresser à nos artistes ! D’où l’idée de la boutique et du petit café, pour amener tout doucement les gens à s’exposer à l’art contemporain. En toute convivialité ! C’est le lieu de tous les possibles. Des rencontres qui créent des ponts entre les artistes et la population. Dorénavant, tous peuvent profiter de l’âme chaleureuse de La Grande Dame ! »

Voilà un espace où se love une formidable diversité de talents et de personnalités. Et Geneviève, avec son visage lumineux, entretient une complicité créative avec les gens. Elle donne vraiment l’impression de réinventer l’exposition ! Un été sous le signe des arts… On en rêve !

galeriegdebr.com

facebook.com/galeriegdebr