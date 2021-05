Une nouvelle offre touristique pour le Parc historique de la Poudrière de Windsor

Windsor (SFT) — C’est avec une joie non dissimulée que nous avons appris la date officielle de la réouverture du magnifique Parc historique de la Poudrière de Windsor. En effet, le premier juin prochain, vous aurez la chance de pouvoir vous promener allègrement dans les sentiers longeant la rivière Watopeka, qui ont pu se refaire une beauté vu la pause forcée due au coronavirus. Le président Daniel Pelletier et le nouveau directeur général Sylvain Valiquette ont plusieurs beaux évènements de prévus pour la saison estivale qui commencera sous peu.

La programmation culturelle et historique 2021 sera renouvelée et diversifiée. On peut penser au retour des 5 à 7 musicaux les jeudis soirs, de l’ajout d’une série humoristique les samedis soirs, et à une programmation jeunesse pour les familles. Cependant, vous comprendrez bien que vu la situation actuelle, il est encore trop tôt pour dévoiler le contenu détaillé de cette programmation, comme elle pourra être sujette aux changements. Le spectacle multisensoriel Murmures sera de retour aussi dès l’ouverture officielle du Parc.

On souhaite tous avoir un été musical et festif. On travaille présentement sur différents scénarios. Nous serons prêts lorsqu’il sera le temps d’annoncer les artistes qui composeront la partie culturelle de notre offre touristique, de mentionner le président du CA, Daniel Pelletier.

Une nouvelle tarification entrera en force lors de la réouverture du site. Les résidents de la Ville de Windsor, les résidents des municipalités faisant partie de l’entente intermunicipale pour les loisirs de la Ville de Windsor ainsi que les enfants de 17 ans et moins accompagnés d’un adulte auront toujours un accès gratuit. Le prix de la passe pour la journée est de 5 $ pour les 55 ans et plus et de 6 $ pour un adulte. Il est à noter que tout laissez-passer donnera accès au spectacle multisensoriel Murmures.

Ce n’est pas tout ! Vous aimez la Poudrière comme nous ? Ça tombe bien, vous pourrez témoigner votre amour du site en devenant un des Amis de la Poudrière et ainsi participer concrètement à la campagne de financement annuelle pour aider la corporation à poursuivre sa mission. Devenir un ami de la Poudrière comporte plusieurs avantages tels que ; avoir un accès au réseau des sentiers 4 saisons et au spectacle Murmures, primeurs au niveau de la programmation et prévente exclusive, invitations à une soirée de reconnaissance et plus encore.

Qu’attendez-vous ? Ça sent le succès à Windsor, il est impossible de ne pas être revitalisé après une promenade dans de si belles installations.