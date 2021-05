Appel de projets au fonds de développement culturel de St-Camille

Saint-Camille - La Municipalité du canton de Saint-Camille, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications et avec la participation de Desjardins et du P’tit Bonheur de Saint-Camille, invite les artistes et les intervenants culturels de la MRC des Sources, de même que ses organismes et citoyens à déposer leurs projets au Fonds de développement culturel de Saint-Camille jusqu’au 1er juin 2021.

Les projets recherchés sont des initiatives artistiques ou culturelles (incluant l’histoire et le patrimoine) qui devront être réalisées sur le territoire de Saint- Camille, se distinguer par leur originalité et leurs retombées dans le milieu et contribuer à la vitalité et au développement culturel camillois. Une attention particulière sera portée aux projets visant les adolescents et les aînés.

Le présent appel à projets dispose d’une enveloppe de 16 000$ et les projets devront être réalisés d’ici le 31 mars 2022. Pour en savoir davantage sur les critères et modalités d’évaluation ainsi que le formulaire de présentation de projet, visitez la section Nouvelles du site web de la municipalité ou contactez la Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille.

Le Fonds de développement culturel de Saint-Camille est financé par le biais de l’Entente de développement culturel de Saint-Camille, un partenariat liant la municipalité et le ministère de la Culture et des Communications, avec la participation de Desjardins et du P’tit Bonheur de Saint-Camille.