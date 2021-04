Place aux artistes !

Saint-Georges-de-Windsor (MF) - Le 20 avril à 19 h, le Regroupement d’artistes vivant en ruralité (RAVIR) présente une brochette d’artistes lors de sa première exposition virtuelle. On le sait, au regard de la diffusion, les créateurs subissent une onde de choc causée par la pandémie. Toutefois, innover, réfléchir, se réinventer en permanence, ça les connait ! Entretien avec Donald Mercier, 65 ans, président de l’organisme.

Ce rendez-vous est l’occasion de voyager parmi des créations impressionnantes qui participent à notre histoire contemporaine. Cette tribune se veut un coup de pouce bien mérité ! « On s’est demandé ce qu’on pouvait faire pour aider, confie M. Mercier. L’idée de l’exposition virtuelle allait de soi. Nous sommes un organisme accompagnateur, une organisation de soutien pour ses membres. Ils sont plus de 55 maintenant. Et tous sont très contents de l’initiative, car celle-ci répond à un besoin ! Signe des temps, de plus en plus d’artistes réalisent des projets virtuels. »

Cette expo met en vedette 24 artistes en arts visuels et 10 en arts de la scène. « Parmi les œuvres de l’exposition figurent des sculptures, des toiles et photographies, poursuit-il. La vidéo de 25 minutes est entrecoupée de prestations de poésie, d’humour, de théâtre et de musique… » RAVIR a à cœur de soutenir tous les créateurs œuvrant de près ou de loin dans les arts et la culture.

Le moral des troupes…

Comment vont-ils depuis un an ? « Les artistes créent tout de même, mais l’interruption de diffusion a un réel impact. D’où l’importance de leur offrir une vitrine en ces temps difficiles. Ce projet a été rendu possible grâce à RAVIR et ses partenaires financiers : la SADC des Sources, le député provincial de Richmond, André Bachand, et le député fédéral de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes. On les remercie chaleureusement ! »

Tout en tenant compte de la dynamique COVID, cette exposition a été réalisée au P’tit Bonheur de Saint-Camille à L’espace d’Hortense. Elle sera diffusée sur les différentes plateformes : Canal Info Plus, Facebook, Instagram, YouTube, CJAM et différents médias traditionnels.

Voilà une nouvelle façon d’animer les parenthèses tantôt délicieuses ou émouvantes — dans tous les cas nécessaires — que font naitre les artistes dans notre quotidien. RAVIR prépare la prochaine semaine de la culture de la MRC Des Sources du 23 au 29 août 2021. On peut s’attendre à des portraits d’artistes via des capsules Web. À suivre !

facebook.com/regroupementdesartistesvivantenruralite

ravir.ca